Випуск новин за 19:00: Протести під посольствами. У Дніпрі рятують військового

У випуску новин за 25 червня станом на 19:00 – у Києві протестують проти повернення делегації росіян до ПАРЄ. Десятки людей зібрались під кількома посольствами країн, що напередодні голосували за повернення росіян до Асамблеї. На Дніпропетровщині медики рятують життя солдата. 35-річний боєць зазнав мінно-вибухового поранення поблизу Мар'їнки.

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Поки на Донбасі війська РФ обстрілювали наших захисників, у Харкові випускники Академії Національної гвардії святкували випускний та розважалися під пісню російського співака Олега Газманова "Офіцери", яка оспівує російських офіцерів.

Олігарха Дмитра Фірташа дозволили екстрадувати в США – таке рішення ухвалив Верховний суд Австрії. Тепер документ має підписати міністр юстиції Австрії