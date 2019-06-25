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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 19:00: Протести під посольствами. У Дніпрі рятують військового

      Випуск новин 53 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 червня станом на 19:00 – у Києві протестують проти повернення делегації росіян до ПАРЄ. Десятки людей зібрались під кількома посольствами країн, що напередодні голосували за повернення росіян до Асамблеї. На Дніпропетровщині медики рятують життя солдата. 35-річний боєць зазнав мінно-вибухового поранення поблизу Мар'їнки.

      Також у випуску:

      Поки на Донбасі війська РФ обстрілювали наших захисників, у Харкові випускники Академії Національної гвардії святкували випускний та розважалися під пісню російського співака Олега Газманова "Офіцери", яка оспівує російських офіцерів.

      Олігарха Дмитра Фірташа дозволили екстрадувати в США – таке рішення ухвалив Верховний суд Австрії. Тепер документ має підписати міністр юстиції Австрії

      blog_ava
      Як приготувати смачний пиріг з вишнею: простий рецепт випічки
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      Теги: ПАРЄ Випуск новин Протести Новини Дніпра Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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