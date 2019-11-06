Випуск новин за 20:00: Хитка монобільшість "Слуги народу". Медіа-атака РФ на Рябошапку
У випуску новин за 6 листопада станом на 20:00 – "слуги народу" встигли потрапити у кілька скандалів та ще й кілька разів пересваритися. Чи стає Зеленському складніше тримати найбільшу фракцію єдиною – з'ясовували журналісти 24 каналу. Вся орбіта Медведчука та група Коломойського у парламенті проти чинного генпрокурора. Щодня проросійські телеканали ведуть медіа-атаку на Руслана Рябошапку.
Також у випуску:
Народна депутатка Олександра Устінова прокоментувала діяльність Рябошапки на посаді генпрокурора.
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