Випуск новин за 20:00: Хитка монобільшість "Слуги народу". Медіа-атака РФ на Рябошапку

У випуску новин за 6 листопада станом на 20:00 – "слуги народу" встигли потрапити у кілька скандалів та ще й кілька разів пересваритися. Чи стає Зеленському складніше тримати найбільшу фракцію єдиною – з'ясовували журналісти 24 каналу. Вся орбіта Медведчука та група Коломойського у парламенті проти чинного генпрокурора. Щодня проросійські телеканали ведуть медіа-атаку на Руслана Рябошапку.

Також у випуску: Народна депутатка Олександра Устінова прокоментувала діяльність Рябошапки на посаді генпрокурора.