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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      24 Канал Програми Випуск новин
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Випуск новин за 20:00: Хитка монобільшість "Слуги народу". Медіа-атака РФ на Рябошапку

      Випуск новин 68

      У випуску новин за 6 листопада станом на 20:00 – "слуги народу" встигли потрапити у кілька скандалів та ще й кілька разів пересваритися. Чи стає Зеленському складніше тримати найбільшу фракцію єдиною – з'ясовували журналісти 24 каналу. Вся орбіта Медведчука та група Коломойського у парламенті проти чинного генпрокурора. Щодня проросійські телеканали ведуть медіа-атаку на Руслана Рябошапку.

      Також у випуску: 

      Народна депутатка Олександра Устінова прокоментувала діяльність Рябошапки на посаді генпрокурора.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Новини України Слуга народу Руслан Рябошапка Випуск новин
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