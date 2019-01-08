Випуск новин за 20:00: Врятований від страти український моряк. Деталі аварії судна в Туреччині

У випуску новин за 8 січня станом на 20:00 – українського моряка Андрія Новічкова, якого намагались засудити за нібито вбивство колеги до смертної кари, врятували з іранської в’язниці. Вчора затонуло вантажне судно з українсько-азербайджанським екіпажем. Рятувальники підняли з води тіла трьох з чотирьох загиблих українців.

Також у випуску: Як боротися із політичною агітацією у закладах освіти. Яка ймовірність аншлюсу Білорусі Кремлем. У США вже 18 днів поспіль не ухвалений держбюджет на 2019 рік. Про політагітацію та ймовірність аншлюсу Білорусі у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Солонтай. Про трагічні ситуації з українськими моряками розповів директор програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Володимир Шульмейстер.