Випуск новин за 20:00: Врятований від страти український моряк. Деталі аварії судна в Туреччині
У випуску новин за 8 січня станом на 20:00 – українського моряка Андрія Новічкова, якого намагались засудити за нібито вбивство колеги до смертної кари, врятували з іранської в’язниці. Вчора затонуло вантажне судно з українсько-азербайджанським екіпажем. Рятувальники підняли з води тіла трьох з чотирьох загиблих українців.
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Про політагітацію та ймовірність аншлюсу Білорусі у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Солонтай.
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