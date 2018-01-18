Випуск новин за 22:00: Де відпочиває Петро Порошенко. ДТП у Харкові
Випуск новин 22:46, 18 січня 148 Читать новость на русском
У випуску новин за 18 січня станом на 22:00 – журналісти з'ясували, наприклад, що свята він провів з родиною на Мальдівах. Сьогодні у Харкові обирали запобіжний захід синові місцевого підприємця, 18-річному Тигранові Енгиборяну.
Також у випуску:
Спостерігач ОБСЄ їхав Краматорськом на таксі і потрапив у ДТП.
Президент пропонує парламенту призначити головою Нацбанку - Якова Смолія.
Другий Святвечір або Голодну кутю напередодні Водохреща святкують українці.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Експерт пояснив, чому гривня зміцнилася по відношенню до долара20 серпня 2017 , 21:00
Неповнолітні юнак і дівчина загинули в жахливій ДТП біля Львова: ще 4 осіб – в лікарні4 листопада 2017 , 08:59
В Україні може знизитися вартість електрики та газу: заява Насалика8 серпня 2017 , 23:48
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України17 грудня 2017 , 21:58