Випуск новин за 22:00: Карта туриста у Львові. Санкції Кремля

У випуску новин за 23 жовтня станом на 22:00 – знижка в кафе, безкоштовний проїзд та безлімітне відвідування музеїв і галерей без черг – у Львові місяць тому запровадили туристичну картку. Росія готує "чорний список" для України. Кремль погрожує ввести санкції проти українських громадян і компаній, заблокує активи тих, хто "шкодить Росії".

Також у випуску: У Києві автокран налетів на автівки, зминаючи їх як паперові. Авто з комунальниками підірвалося на міні на Донеччині. Як Україні захистити свої води від Росії – обговорили у Європарламенті.