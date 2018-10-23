Випуск новин за 22:00: Карта туриста у Львові. Санкції Кремля
У випуску новин за 23 жовтня станом на 22:00 – знижка в кафе, безкоштовний проїзд та безлімітне відвідування музеїв і галерей без черг – у Львові місяць тому запровадили туристичну картку. Росія готує "чорний список" для України. Кремль погрожує ввести санкції проти українських громадян і компаній, заблокує активи тих, хто "шкодить Росії".
Також у випуску:
У Києві автокран налетів на автівки, зминаючи їх як паперові.
Авто з комунальниками підірвалося на міні на Донеччині.
Як Україні захистити свої води від Росії – обговорили у Європарламенті.
Джерело: 24 канал
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