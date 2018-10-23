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      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Випуск новин за 22:00: Карта туриста у Львові. Санкції Кремля

      Випуск новин 170 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 жовтня станом на 22:00 – знижка в кафе, безкоштовний проїзд та безлімітне відвідування музеїв і галерей без черг – у Львові місяць тому запровадили туристичну картку. Росія готує "чорний список" для України. Кремль погрожує ввести санкції проти українських громадян і компаній, заблокує активи тих, хто "шкодить Росії".

      Також у випуску:

      У Києві автокран налетів на автівки, зминаючи їх як паперові.

      Авто з комунальниками підірвалося на міні на Донеччині.

      Як Україні захистити свої води від Росії – обговорили у Європарламенті.

      Теги: Випуск новин Новини Росії Санкції Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 23 жовтня
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