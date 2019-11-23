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      Випуск новин за 9:00: Перемога України в Гаазі. Порятунок тварин з цирку

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 листопада станом на 9:00 – арбітражний трибунал постановив, що процес щодо захоплення українських моряків і кораблів біля Керченської протоки у 2018 році буде відкритим. Україна має пів року, щоб подати всі документи. На Черкащині оселився пересувний цирк з Донеччини і став притулком. Вони всі раніше були врятовані від смерті.

      Також у випуску:

      В Україні відзначають День пам'яті жертв Голодомору, у містах і селах люди запалюють свічки.

      14 обстрілів зафіксували у штабі ООС минулої доби, противник застосовує заборонену зброю.

      Курортну Кирилівку накрив ураган.

      Трибунал у Гаазі затвердив назву справи щодо захоплення Росією українських кораблів та моряків
      сьогодні
      3185
      Теги: Випуск новин Гаазький трибунал Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Світ тварин
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