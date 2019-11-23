Випуск новин за 9:00: Перемога України в Гаазі. Порятунок тварин з цирку

У випуску новин за 23 листопада станом на 9:00 – арбітражний трибунал постановив, що процес щодо захоплення українських моряків і кораблів біля Керченської протоки у 2018 році буде відкритим. Україна має пів року, щоб подати всі документи. На Черкащині оселився пересувний цирк з Донеччини і став притулком. Вони всі раніше були врятовані від смерті.

Також у випуску: В Україні відзначають День пам'яті жертв Голодомору, у містах і селах люди запалюють свічки. 14 обстрілів зафіксували у штабі ООС минулої доби, противник застосовує заборонену зброю. Курортну Кирилівку накрив ураган.