Випуск новин за 9:00: Перемога України в Гаазі. Порятунок тварин з цирку
У випуску новин за 23 листопада станом на 9:00 – арбітражний трибунал постановив, що процес щодо захоплення українських моряків і кораблів біля Керченської протоки у 2018 році буде відкритим. Україна має пів року, щоб подати всі документи. На Черкащині оселився пересувний цирк з Донеччини і став притулком. Вони всі раніше були врятовані від смерті.
Також у випуску:
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