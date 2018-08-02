Випуск новин за 9:00: Постраждалі від отруєння шаурмою у Києві. Ситуація на фронті
У випуску новин за 2 серпня станом на 9:00 – поліція влаштує перевірку точок продажу шаурми у Києві. А все через масові отруєння. Через цю вуличну страву на лікарняних ліжках уже понад 60 людей. І щодня у столиці їх кількість зростає. Неспокійною була доба на фронті. Бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. П'ятеро армійців отримали поранення за добу, а один військовий зник.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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