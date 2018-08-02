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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 9:00: Постраждалі від отруєння шаурмою у Києві. Ситуація на фронті

Випуск новин 19 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 серпня станом на 9:00 – поліція влаштує перевірку точок продажу шаурми у Києві. А все через масові отруєння. Через цю вуличну страву на лікарняних ліжках уже понад 60 людей. І щодня у столиці їх кількість зростає. Неспокійною була доба на фронті. Бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. П'ятеро армійців отримали поранення за добу, а один військовий зник.

Також у випуску:

Херсонську активістку Катерину Гандзюк літаком доправили до Києва в опіковий центр. 

ГПУ підготувала підозру очільнику САП Назару Холодницькому у вчиненні двох злочинів, але генпрокурор Юрій Луценко її не підписав. 

У Харкові встановили світовий повітряний рекорд. 

Теги: Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини Києва Випуск новин отруєння
Джерело: 24 канал
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