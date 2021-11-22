Вирішили, що браконьєр: на Миколаївщині мисливці протаранили авто та поранили чоловіка

Неподалік села Українка, що у Вітовському районі на Миколаївщині, мисливці переслідували та поранили чоловіка. Вони вважали незнайомця браконьєром.

Саме тому обстріляли його автомобіль та поранили самого 50-річного чоловіка. Про це поліцію повідомили орієнтовно о 21:40 20 листопада.

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Мисливці поранили незнайомого чоловіка

Постраждалий чоловік сам звернувся у відділення поліції Миколаївського районного управління. Він повідомив, що невідомі під час руху обстріляли його авто Hyundai Tucson.

Правоохоронці встановили, що 50-річний чоловік їхав через поле. Саме там його й почали переслідувати незнайомці на автомобілі Нива.

Чоловіки наздогнали заявника, в'їхавши в його транспортний засіб, через що той вистрілив у повітря з рушниці. У відповідь один із опонентів почав стріляти також з рушниці по авто керманича,

– встановили правоохоронці.

Водій Hyundai отримав поранення руки та голови, його госпіталізували.

Думали, що переслідують браконьєра

Правоохоронці з'ясували, що 4 мисливців, побачивши в полі авто Hyundai Tucson, вирішили, що водій – браконьєр. Саме тому чоловіки:

щоб пересвідчитись – поїхали за ним;

коли водій почав тікати та стріляти у повітря – відкрили стрілянину у відповідь.

Рушиці правоохоронці вилучили. Учасників конфлікту доправили у відділок. Там слідчі затримали 36-річного мешканця Одеси, який безпосередньо стріляв.

Правоохоронці відрили справу за фактом замаху на умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

У поліції повідомили, що, за погодженням із окружною прокуратурою, затриманому мають оголосити про підозру. Такод суд має обрати запобіжний захід.



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