Вирішили заробляти на крові, – Кулеба жорстко розкритикував Johnson & Johnson за роботу в Росії
22 березня 2022 , 02:47Читать новость на русском
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба жорстко розкритикував Johnson & Johnson. Відома міжнародна фармацевтична компанія продовжує працювати у Росії.
Відповідну інформацію очільник МЗС оприлюднив у телеграмі 21 березня. Міністр пояснив, що компанія "заробляє на крові".
Важливо Виштовхуємо компанії з Росії, які самі ще не зрозуміли, що мають піти, – Кулеба
Johnson & Johnson не покидає Росію
Дмитро Кулеба написав, що, відмовившись вийти з ринку Росії, податки Johnson & Johnson дозволяють російській воєнній машині вбивати невинних українських чоловіків, жінок, дітей та літніх людей.
Johnson & Johnson повинні змінити свою думку. Вчиніть правильно. Оберіть людяність, а не воєнні злочини,
– написав Кулеба
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