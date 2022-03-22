Вирішили заробляти на крові, – Кулеба жорстко розкритикував Johnson & Johnson за роботу в Росії

Дмитро Кулеба жорстко розкритикував Johnson & Johnson. Відома міжнародна фармацевтична компанія продовжує працювати у Росії.

Відповідну інформацію очільник МЗС оприлюднив у телеграмі 21 березня. Міністр пояснив, що компанія "заробляє на крові".

Важливо Виштовхуємо компанії з Росії, які самі ще не зрозуміли, що мають піти, – Кулеба

Johnson & Johnson не покидає Росію

Дмитро Кулеба написав, що, відмовившись вийти з ринку Росії, податки Johnson & Johnson дозволяють російській воєнній машині вбивати невинних українських чоловіків, жінок, дітей та літніх людей.

Johnson & Johnson повинні змінити свою думку. Вчиніть правильно. Оберіть людяність, а не воєнні злочини,

– написав Кулеба

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