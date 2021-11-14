"Виривали з корінням": у Росії повикорчовували пні у пошуках 100 доларів від "Орла і решки"

14 листопада 2021 , 15:27
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Джерело:

"Казанские ведомости"

У Росії місцеві жителі викорчували пні у березовому гаю, щоб знайти 100 доларів від "Орла і решки". Інцидент стався у Казані.

У черговому випуску "Орла і решки", який показали напередодні, Тимур Родрігес традиційно заховав 100 доларів. Пляшку з грошима ведучий залишив в одному з пнів. 

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Першими на пошуки 100 доларів вирушили люди, які подивилися випуск за часовим поясом Владивостока. Інші шанувальники "Орла і решки" приєдналися до них згодом. 

Місцеві жителі настільки хотіли знайти гроші, що повикорчовували усі пні навколо.

Ми подивилися, з дітьми вирішили поїхати, спробувати успіх, але не вийшло,
– розповіла місцева жителька.

Наразі невідомо, чи комусь вже вдалося відшукати омріяні 100 доларів.

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  • Потужний вітер зірвав зубець від муру, який оточує Кремль. 
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  • Епічну мить вдалося зняти на відео.
Автор: Мар'яна Бекало