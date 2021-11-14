"Виривали з корінням": у Росії повикорчовували пні у пошуках 100 доларів від "Орла і решки"
Джерело:"Казанские ведомости"
У Росії місцеві жителі викорчували пні у березовому гаю, щоб знайти 100 доларів від "Орла і решки". Інцидент стався у Казані.
У черговому випуску "Орла і решки", який показали напередодні, Тимур Родрігес традиційно заховав 100 доларів. Пляшку з грошима ведучий залишив в одному з пнів.
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Першими на пошуки 100 доларів вирушили люди, які подивилися випуск за часовим поясом Владивостока. Інші шанувальники "Орла і решки" приєдналися до них згодом.
Місцеві жителі настільки хотіли знайти гроші, що повикорчовували усі пні навколо.
Ми подивилися, з дітьми вирішили поїхати, спробувати успіх, але не вийшло,
– розповіла місцева жителька.
Наразі невідомо, чи комусь вже вдалося відшукати омріяні 100 доларів.
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