"Виривали з корінням": у Росії повикорчовували пні у пошуках 100 доларів від "Орла і решки"

У Росії місцеві жителі викорчували пні у березовому гаю, щоб знайти 100 доларів від "Орла і решки". Інцидент стався у Казані.

У черговому випуску "Орла і решки", який показали напередодні, Тимур Родрігес традиційно заховав 100 доларів. Пляшку з грошима ведучий залишив в одному з пнів.

Зауважте Актор Крістофер Вокен знищив оригінальну картину Бенксі на зйомках серіалу

Першими на пошуки 100 доларів вирушили люди, які подивилися випуск за часовим поясом Владивостока. Інші шанувальники "Орла і решки" приєдналися до них згодом.

Місцеві жителі настільки хотіли знайти гроші, що повикорчовували усі пні навколо.

Ми подивилися, з дітьми вирішили поїхати, спробувати успіх, але не вийшло,

– розповіла місцева жителька.

Наразі невідомо, чи комусь вже вдалося відшукати омріяні 100 доларів.

Через сильний вітер відпав кусок муру Кремля