Вірменія готується до непростих рішень

В кінці серпня Нікол Пашинян провів планову зустріч з керівниками дипломатичних місій країни. Під час неї обговорювали питання вірменської зовнішньополітичної стратегії й планів. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Вірменія виходить з-під впливу Росії

Здавалось б, нічого сенсаційного планова процедура викликати не мала, однак вірменському прем'єр-міністру вдалось натякнути на перспективу кардинальних політичних кроків, що вже найближчим часом можуть суттєво змінити ситуацію в так званому пострадянському просторі.

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Нікол Пашинян закликав своїх послів бути лояльними та готовими приймати непрості рішення, свідомо, утримавшись від їх прямого озвучення.

Вказані заяви викликали роздратування в російських пропагандистів, і не дарма.

У кулуарах вірменської політики активізувались розмови про те, що офіційний Єреван готує пакет рішень, які ще більше відвернуть країну від Росії та проросійських структур. Рівень і характер цих рішень залежатиме від динаміки розвитку двосторонніх відносин з Москвою, а також від позиції Росії щодо конфлікту з Азербайджаном.

Програма максимум, на яку будуть готові піти у Вірменії, якщо ситуація вимагатиме того – це ініціювання процедури виходу з ОДКБ. Такий крок стане не просто потужним політичним сигналом, але й сильним ударом по російських позиціях у регіоні.

При цьому, ОДКБ фактично повністю вичерпає себе як впливова структура. Це буде дієвий прецедент, яким зможуть скористатися і країни Центральної Азії.

Програма мінімум – остаточно скоротити й обмежити участь Вірменії у проросійських міжнаціональних об'єднаннях, включаючи ОДКБ, СНД та інші. Вірменське керівництво вже продемонструвало власну готовність ігнорувати засідання вказаних утворень на найвищому рівні, надалі Єреван може офіційно зафіксувати власну позицію і дати розуміння усім, що вірменський пріоритет – зближення з євроатлантичними структурами.

Обидва сценарії особливо важливі, оскільки засвідчують неминучість процесу розриву між Вірменією та Росією.

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У такій ситуації для Пашиняна критично важлива повна лояльність дипломатів та вірність усіх представників команди. Саме тому він закликав послів підтримати його курс або написати заяву про відставку.

Ставки у цій грі надзвичайно високі, але результат вартуватиме того: Вірменія рухається в напрямку історичного здобутку – ліквідації російського впливу та здобування повної суб'єктності. На цьому шляху до геополітичної незалежності вихід з ОДКБ – один з важливих кроків. Єреван може зробити його вже достатньо швидко.