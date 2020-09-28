Туреччина нібито перекинула у зону бойових дій у Нагірному Карабасі 4 тисячі своїх військових. Причиною такого рішення начебто стало загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Вірменська сторона заявляє, що турецькі бойовики вже беруть участь у боях. Про це 28 вересня розповів посол Вірменії в Росії Вардан Тоганян, повідомляє РИА Новости.

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За нашою інформацією, за останній час близько чотирьох тисяч бойовиків перекинуто Туреччиною з Сирії до Азербайджану. Вони вже беруть участь на тій стороні... Їх готують в таборах бойовиків і перекидають туди,

– розповів Тоганян.

Реакція Азербайджану

Однак Азербайджан спростовує цю інформацію. У пресслужбі міноборони заявили, що саме серед вірменських військових нібито є найманці з Сирії та країн Близького Сходу. За словами азербайджанських силовиків, це допомагає вірменській стороні приховувати свої реальні втрати у боях з Азербайджаном.

Що відомо про конфлікт у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном розпочався ще у 1990-х. Тоді утворилася самопроголошена Нагірно-Карабаська республіка.

Вірменію у конфлікті підтримує Росія, Азербайджан –Туреччина.

27 вересня між Азербайджаном і Вірменією поновилися воєнні дії.

В результаті взаємних обстрілів загинули сотні осіб.

Азербайджан заявив, що Вірменія обстріляла його позиції, а Вірменія звинувачує у поновленні військового конфлікту Азербайджан.

В Азербайджані оголосили часткову мобілізацію.

Дивіться відео конфлікту Вірменії та Азербайджану у Нагірному Карабасі: