Вірменія заявила, що у повітряному бою у Нагірному Карабасі 29 вересня турецький винищувач збив вірменський. Внаслідок цього загинув пілот.

Вірменія звинуватила Туреччину у прямій агресії, яка призвела до загибелі вірменського військового. Про це у Facebook заявив міністр оборони Вірменії Арцрун Ованесян.

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За словами Ованесяна, трагедія сталася вранці 29 вересня. Винищувачі F-16 ВПС Туреччини піднялися у повітря з азербайджанського аеродрому "Гянджа" і бомбардували вірменські населені пункти, а також підрозділи армії. У відповідь вірменська сторона підняла власну авіацію.

При виконанні бойового завдання в ході повітряних боїв багатофункціональний винищувач F-16 ВПС Туреччини збив винищувач Су-25 ВПС Вірменії,

– заявив Ованесян.

За даними Bloomberg, Туреччина вже спростувала, що її літак збив вірменський винищувач Су-25.

У міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.

Що відбувається у Нагірному Карабасі