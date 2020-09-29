Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача: є загиблий
Вірменія заявила, що у повітряному бою у Нагірному Карабасі 29 вересня турецький винищувач збив вірменський. Внаслідок цього загинув пілот.
Вірменія звинуватила Туреччину у прямій агресії, яка призвела до загибелі вірменського військового. Про це у Facebook заявив міністр оборони Вірменії Арцрун Ованесян.
Читайте також Хто може завершити війну між Вірменією та Азербайджаном?
За словами Ованесяна, трагедія сталася вранці 29 вересня. Винищувачі F-16 ВПС Туреччини піднялися у повітря з азербайджанського аеродрому "Гянджа" і бомбардували вірменські населені пункти, а також підрозділи армії. У відповідь вірменська сторона підняла власну авіацію.
При виконанні бойового завдання в ході повітряних боїв багатофункціональний винищувач F-16 ВПС Туреччини збив винищувач Су-25 ВПС Вірменії,
– заявив Ованесян.
За даними Bloomberg, Туреччина вже спростувала, що її літак збив вірменський винищувач Су-25.
У міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.
Що відбувається у Нагірному Карабасі
- Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває з 1990-х. Тоді утворилася самопроголошена Нагірно Карабаська республіка. Тоді, окрім Нагірного Карабаху, Вірменія взяла під контроль ще сім районів Азербайджану.
- На сьогодні більшість населення Нагірного Карабаху формують вірмени.
- 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновили бойові дії.
- Вірменія звинувачує у поновленні конфлікту Азербайджан, Азербайджан – Вірменію.
- Вірменія та Азербайджан заявили про втрати. Жертви є не лише серед військових, але й серед мирного населення.
- 28 вересня Азербайджан заявив про початок Великої вітчизняної війни. Однак у Баку наголосили, що хочуть миру та готові до діалогу з ворогом.
- Вірменія звинувачувала Азербайджан у тому, що на його боці воюють найманці з Туреччини. Азербайджан заперечував це і наголошував, що саме Вірменії допомагають воювати солдати з Сирії та країн Сходу.
- Туреччина заявила, що готова підтримати Азербайджан не лише у процесі переговорів, але й на полі бою.
- Світова спільнота засуджує військовий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном та закликає Баку і Єреван сісти за стіл переговорів.