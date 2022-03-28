У Вірменії відреклися від допомоги Росії у війні в Україні

28 березня 2022 , 17:25
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Джерело:

Посольство Вірменії в Україні

Турецькі ЗМІ повідомили про те, що Вірменія передала Росії винищувачі Су-30, які використають у війні проти України. Однак посольство Вірменії в Україні заперечило цю інформацію.

Турецький телеканал Haber Global з посиланням на дані розвідки повідомив про те, що Вірменія надала Росії винищувачі. Винищувачі Су-30 могли передати разом із екіпажем.

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Вірменія заперечує

Посольство Вірменії в Україні уже заперечило цю інформацію. Мовляв, Росії вони не допомагають.

Поширена Haber Global інформація про передачу Вірменією літаків CУ-30 не відповідає дійсності,
– заявили в посольстві.

Та за даними турецького каналу, літаки відправили ще 25 березня. 

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Автор: Іван Магуряк