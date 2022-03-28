У Вірменії відреклися від допомоги Росії у війні в Україні
28 березня 2022 , 17:25Читать новость на русском
Джерело:Посольство Вірменії в Україні
Турецькі ЗМІ повідомили про те, що Вірменія передала Росії винищувачі Су-30, які використають у війні проти України. Однак посольство Вірменії в Україні заперечило цю інформацію.
Турецький телеканал Haber Global з посиланням на дані розвідки повідомив про те, що Вірменія надала Росії винищувачі. Винищувачі Су-30 могли передати разом із екіпажем.
Цікаво Такий план є, – політолог вважає, що Азербайджан може скористатись і повернути Нагірний Карабах
Вірменія заперечує
Посольство Вірменії в Україні уже заперечило цю інформацію. Мовляв, Росії вони не допомагають.
Поширена Haber Global інформація про передачу Вірменією літаків CУ-30 не відповідає дійсності,
– заявили в посольстві.
Та за даними турецького каналу, літаки відправили ще 25 березня.
Цікаво – у Вірменії кажуть, що Азербайджан продовжує наступ у Нагірному Карабасі: дивіться відео