Виробляють ATACMS, HIMARS, F-16 та інше: Зеленський зустрівся з командою Lockheed Martin

Володимир Зеленський провів зустріч із представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin – одного з найбільших виробників сучасного озброєння у світі. Сторони обговорили розширення співпраці, спільне виробництво озброєння та обмін військовими технологіями.

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

Про що домовлялися Зеленський та Lockheed Martin?

Саме це підприємство виробляє низку систем озброєння, які відіграють важливу роль у захисті України від російської агресії, зокрема ракети ATACMS, реактивні системи HIMARS, винищувачі F-16 та ракети для комплексів протиповітряної оборони Patriot.

За словами глави держави, нині співпраця між Україною та американською компанією виходить на новий рівень. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи запуску спільного виробництва, а також поглиблення технологічного партнерства між українською та американською оборонною промисловістю.

Зеленський наголосив, що Україна готова не лише отримувати допомогу, а й ділитися власним досвідом, здобутим під час повномасштабної війни, та сучасними технологічними рішеннями, які можуть бути корисними союзникам.

Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає нам захищати життя. Говорили про наші спільні можливості щодо Patriot'ів та інших систем. Наші команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва та збільшити наші можливості в захисті життів,

– наголосив Зеленський.

Однією з головних тем зустрічі стало розширення співпраці щодо систем протиповітряної оборони Patriot, які залишаються критично важливими для захисту українських міст від російських ракетних атак.

Окрім цього, сторони обговорили запуск спільного виробництва оборонної продукції, локалізацію окремих технологій та розвиток виробничих можливостей в Україні. За словами президента, українські та американські фахівці вже працюють над конкретними практичними рішеннями, які мають прискорити реалізацію домовленостей.

У Києві очікують, що поглиблення співпраці з одним із найбільших світових виробників озброєння дозволить зміцнити український оборонно-промисловий комплекс, збільшити виробництво сучасного озброєння та посилити можливості держави із захисту населення від російських повітряних атак.

Нагадаємо, нещодавно Lockheed Martin представила новий багаторазовий зенітний безпілотник Morfius X-Rotor, який замість ракет використовує високоенергетичне мікрохвильове випромінювання для ураження ворожих дронів. За задумом розробників, один апарат зможе нейтралізувати до 50 безпілотників за один виліт.