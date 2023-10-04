Виробник халяльного м'яса з Київщини залучив 15 мільйонів доларів іноземних інвестицій

М'ясопереробне підприємство "Агроторговий дім" з міста Тараща у Київській області демонструє, як залучати іноземні інвестиції, перелаштувати виробництво і підкорити ринок. Компанія змогла залучити 15 мільйонів доларів лівано-йорданських коштів і оновити виробничі потужності.

Тепер компанія вироблятиме та експортуватиме до країн Близького Сходу заморожені напівфабрикати. Це продукти доданої вартості, які не потребують великих експортних потужностей. А до повномасштабної війни підприємство вирощувало, вигодовувало і експортувало живою вагою велику рогату худобу з України.

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Продукція ТОВ "МП Агроторговий дім" має сертифікати HACCP та HALAL. І це важливо не лише для експорту в країни Близького Сходу, а й для мусульман, які живуть і воюють в Україні.

Зараз в українській армії ми бачимо процес кристалізації української політичної нації, коли етнічні українці, євреї, узбеки, кримські татари, чеченці, інгуші – всі взяли зброю і захищають Україну. Дуже багато мусульман, і вони однаково з усіма мужньо захищають нашу країну. У них є певні побажання щодо харчових продуктів, і тут підприємство здійснило дуже потужний крок,

– зазначив голова Меджлісу Кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Для Криму, для кримських татар це важливо. Всі будуть слідкувати за такими новими підприємствами, щоб вони виривались вперед", – додав він.

Рефат Чубаров / Фото "МП Агроторговий дім"

Оновлення потужностей "МП Агроторговий дім" дасть 300 нових робочих місць для Київщини. А також це чіткий сигнал, що в українську перемогу і подальший розвиток вірять в усьому світі.

Олександр Гайду / Фото "МП Агроторговий дім"

Сьогодні ми бачимо відкриття нового, дуже потужного підприємства. Дуже сподіваюсь, що це – яскравий приклад для руху нашої країни до перемоги. Адже ми бачимо віру в нашу перемогу інвесторів, які вклались в це підприємство. Також це робочі місця, податки, експорт продукції і валютна виручка для нашої держави,

– наголосив голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

МП "Агроторговий дім" утримує 15 тисяч голів власної великої рогатої худоби. Для виробництва напівфабрикатів використовуються сучасні технології обвалювання, вакуумування і шокової заморозки при – 38 С.