Ім'я на честь "Шахеда": як директор "Алабуги", де виробляють дрони в Росії, назвав доньку
- Директор економічної зони "Алабуга" у Росії, де виробляють "Шахеди", Тимур Шагівалєєв, назвав свою доньку Геранія.
- Розслідувачі 24 Каналу припускають, що Шагівалєєв дав ім'я їй на честь дронів, які окупанти називають "Геранями".
У Росії директор економічної зони "Алабуга", де виробляють дрони-камікадзе, не вигадав нічого кращого, аніж назвати доньку на честь російської назви "Шахеда". Дитину Тимура Шагівалєєва звати оригінально – Геранія.
Таку інформацію помітили розслідувачі 24 Каналу з допомогою сервісу Manticore.
Що відомо про ім'я доньки директора "Алабуги"?
Розслідувачі 24 Каналу під час вивчення даних помітили, що в директора економічної зони "Алабуга" в Росії Тимура Шагівалєєва у 2024 році народилась донька.
Відомий цей регіон у Татарстані тим, що там виробляють модифіковані ударні дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. Або ж, як їх називають у Росії – "Герань-2".
Саме тому, припускають журналісти-розслідувачі, директор "Алабуги" вирішив назвати свою доньку цинічно Шагівалєєва Геранія Тимурівна.
Керівник "Алабуги" назвав дитину Геранія / Скриншот з Manticore
Чим відома "Алабуга"?
"Алабуга" – це великий промисловий центр у Татарстані, Росія. Він розташований за понад 1 000 кілометрів від України. Наразі ж там найбільше у світі виробництво БпЛА "Герань-2", які постійно атакують Україну.
У документах такі дрони росіяни маскували під "моторні човни". Втім, попри "конспірацію", українські дрони регулярно долітають та б'ють по об'єкту.
У березні 2026 року навіть туди дістались проблеми зі зв'язком. Проте роблять це росіяни у регіоні навмисно, щоб унеможливити передачу даних про завод.
Відомо, що на підприємстві діє, зокрема, програма Alabuga Start. Згідно з розслідуванням 24 Каналу, через неї Росія вербує дівчат із бідних країн обіцянками про освіту і кар'єру. В підсумку вони працюють на військових заводах і збирають "Шахеди" для терору України.