Ім'я на честь "Шахеда": як директор "Алабуги", де виробляють дрони в Росії, назвав доньку

У Росії директор економічної зони "Алабуга", де виробляють дрони-камікадзе, не вигадав нічого кращого, аніж назвати доньку на честь російської назви "Шахеда". Дитину Тимура Шагівалєєва звати оригінально – Геранія.

Таку інформацію помітили розслідувачі 24 Каналу з допомогою сервісу Manticore.

Що відомо про ім'я доньки директора "Алабуги"?

Розслідувачі 24 Каналу під час вивчення даних помітили, що в директора економічної зони "Алабуга" в Росії Тимура Шагівалєєва у 2024 році народилась донька.

Відомий цей регіон у Татарстані тим, що там виробляють модифіковані ударні дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. Або ж, як їх називають у Росії – "Герань-2".

Саме тому, припускають журналісти-розслідувачі, директор "Алабуги" вирішив назвати свою доньку цинічно Шагівалєєва Геранія Тимурівна.

Керівник "Алабуги" назвав дитину Геранія / Скриншот з Manticore

Чим відома "Алабуга"?