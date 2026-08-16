10 вироків щодня: російські суди засудили понад 240 українців за статтями про тероризм

Протягом першої половини 2026 року судова система Росії винесла обвинувальні вироки за терористичними статтями щонайменше 243 громадянам України. Загальна кількість таких справ у країні-агресорі зросла на 58%, а середній термін ув'язнення для фігурантів становить 13 років.

Про це йдеться у звіті правозахисних проєктів Перший відділ та Parubets Analytics.

Що відомо про вироки українцям у Росії?

Загалом за шість місяців засуджено 1234 особи. Це означає, що російські судді щодня виносять у середньому по 10 рішень у справах про тероризм, що вже перевищує показники за весь 2024 рік.

Основною тенденцією поточного року стало переслідування людей за висловлювання, а не за реальні дії. Більш ніж половина обвинувачених отримали тюремні терміни за публічні заклики до тероризму, його виправдання або пропаганду.

Водночас кількість справ щодо безпосереднього вчинення терактів зменшилася майже вдвічі. Російські силовики почали частіше комбінувати терористичні статті зі звинуваченнями у державній зраді та екстремізмі, приховуючи імена засуджених у судових реєстрах.

Значна частина репресивного апарату спрямована проти українських військовополонених та цивільних осіб з окупованих територій. Правозахисники зазначають, що щонайменше 35% усіх проаналізованих справ мають очевидні ознаки політичного переслідування.

Наймолодшому із засуджених за цими статтями на момент оголошення вироку виповнилося лише 16 років.

Відомо, що військовий суд у Ростові-на-Дону відправив за ґрати дев'ятьох українців на терміни від 14 до 20 років. Їх звинуватили у підготовці замахів на чиновників-колаборантів.

Зокрема, підприємці Костянтин Рєзнік та Сергій Кабаков отримали по 20 років колонії суворого режиму. Начальника рибальського виробництва Сергія Гейдта засудили до 17 років позбавлення волі.

Також російська влада засудила двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення Азов до 24 та 26 років ув'язнення. Окупанти інкримінували їм убивство жителів самопроголошеної ДНР.