Visa та Mastercard призупиняють всі операції в Росії

Visa припиняє роботу на території Росії. Компанія працюватиме зі своїми клієнтами, щоб зупинити всі транзакції в країні-агресорці протягом найближчих днів.

Випущені в Росії карти Visa не працюватимуть за межами країни. Натомість випущені іноземними фінансовими установами – у Росії.

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Водночас згідно з пресрелізом, призупиняє операції в Росії і компанія Mastercard. Навіть попри рішення, всередині країни-агресорки карти Visa та Mastercard, випущені раніше російськими банками, працюватимуть.

У Mastercard заявили, що відновлять операції в Росії, коли це "буде доречно".



Visa припиняє роботу на території Росії / Скриншот повідомлення компанії

На рішення, яке відповідні компанії ухвалили після розпочатої Росією війни проти України, вже відреагував глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"З позитиву для росіян – черги в банкомати зникнуть, тому що картки не працюватимуть навіть всередині країни", – зазначив Дмитро Кулеба.

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