Ще прикріше від розуміння того, що така ситуація зовсім не унікальна. Ми знаємо випадки, коли судді, які сіли п'яними за кермо, теж намагались відкупитись.

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Коли не вдавалось, то завжди могли розраховувати на Вищу раду правосуддя, яка робила усе, щоб залишити таких суддів на посадах.

Водій випав з автомобіля

Майже опівночі 2 березня 2019 року на автозаправній станції, що на вулиці Світлій у Києві, двоє охоронців стали свідками того, як туди під'їхав автомобіль.

Водій був таким п'яним, що не вийшов, а просто випав з нього. Щоб він не поїхав далі у такому стані, вони перекрили йому дорогу та викликали поліцію.

Коли патрульні прибули водій, спершу намагався втекти. Потім стверджував, що автомобіль не його, а він просто поруч проходив. Зрештою зупинився на версії, що авто таки його, але він ним не керував.

Однак свідки чітко бачили, що він був один в авто і ніхто інший за кермом не міг бути. Тому патрульні склали протокол та передали справу до суду. Цим водієм виявися Валентин Сердюк. На той момент він очолював ліквідаційну комісію Верховного Суду України.



Сердюк потрапив у скандал / Фото пресслужби Вищої ради правосуддя

Сердюка визнали одним із переможців

Через 4 дні після п'яного інциденту Вища кваліфікаційна комісія визнала його одним з переможців конкурсу на посаду судді Верховного Суду.

Вже 7 травня 2019 року він урочисто прийняв присягу судді новоствореного суду, де мали б працювати лише особи з безсумнівною доброчесністю. Через 10 днів після того, як Сердюк присягнув чесно і сумлінно виконувати усі обов'язки судді, відбулось судове засідання у справі про п'яне водіння.

Тут Сердюк через свого представника "чесно" пояснив, що за кермом був не він, а товариш, який начебто привіз його на заправку та пішки пішов на метро. Навіть з'явився свідок, який у суді це підтвердив.

Суд не повірив у казки

Проте це настільки суперечило записам з бодікамер та показанням інших свідків, що суд не повірив у ці казки та позбавив Сердюка прав керування на 1 рік.

Очевидно, що людина, яка сідає п'яною за кермо, а потім відверто бреше у суді сама та змушує робити це інших, не має права бути суддею.

Тому Автомайдан подав скаргу на Валентина Сердюка до Вищої ради правосуддя з вимогою звільнити його. Вона потрапила до Світлани Шелест, яка відома своїми тісними зв'язками з Павлом Вовком та сумнівним майном.

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Шелест не побачила порушень у діях Сердюка

Членкиня ВРП не побачила жодних порушень у діях Сердюка та повернула скаргу без розгляду. Ми подали ще одну скаргу, але ця ж Шелест і її повернула. Лише з третього разу після значного розголосу Світлана Шелест прозріла та нарешті побачила порушення судді Верховного Суду.

Ба більше! Дисциплінарна палата вирішила звільнити Сердюка з посади.

Не спішіть радіти. Він подав скаргу, яку розглядала та ж ВРП. У травні 2021 року вона передумала звільняти Сердюка. У ВРП вирішили, що Сердюк попустив порушення, але воно не істотне та не порочить звання судді.

Дійсно, а що тут такого, коли суддя Верховного Суду бреше у суді?

У підсумку Сердюка відсторонили на 6 місяців та направили повчитись у Школу суддів. Наразі цей строк закінчився і суддя повернувся до здійснення правосуддя.



Сердюк повернувся до здійснення правосуддя / Фото "Закон і бізнес"

Найцікавіше і найобурливіше у цій історії інше. Вже після остаточного рішення щодо Сердюка я нарешті отримав відео з бодікамер поліцейських.

Сердюк пропонував гроші поліцейському

Воно постійно було у ВРП, але вона категорично відмовлялась його надавати. Мені довелось судитись, щоб отримати запис. Коли я його нарешті отримав, то зрозумів, чому у ВРП так не хотіли, щоб його побачили.

Виявляється, на відео зафіксовано, як Сердюк пропонує поліцейському гроші.

Як на це відреагувала Вища рада правосуддя? Жодним чином. Вдали, що нічого не було. У рішенні жодного слова про це. На засіданнях жоден член ВРП не задав про це бодай одного питання.

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Ба більше, були очевидні спроби "відмазати" суддю Верховного Суду. Зрештою так і вийшло. Завдяки ВРП суддя, який їздить п'яним, бреше у суді та пропонує хабар поліцейському, залишився на посаді.

Така ситуація не одинична

Така "сліпота" ВРП не одинична. Наразі у раді правосуддя перебуває ще одна скарга Фундації DEJURE щодо іншого судді, якого теж спіймали п'яним за кермом.

У Вараші 11 серпня 2019 року суддя Кузнецовського суду Рівненської області Валерій Малков на своєму автомобілі в'їхав у припаркований ВАЗ.

Суддя був точно п'яним, однак відмовився проходити тест на алкоголь. Патрульні теж якісно виконали свою роботу та склали на нього протокол.

Суддя Малков був п'яним: дивіться відео

Суд визнав Малкова винним

У суді Малков, як і Сердюк, заявив, що за кермом була інша людина. Однак це прямо суперечило відеозаписам та показанням свідків, тому суд визнав його винним та позбавив прав на рік.

Ми подали скаргу на Малкова до ВРП, яка потрапила до Наталії Краснощокової. Відповідно до закону, рішення мали ухвалити не пізніше липня. Однак справу затягнули, а у серпні ВРП зупинила розгляд усіх дисциплінарних справ, тому суддю поки не покарали.

Найцікавіше виявилось після ознайомлення із відео. На записах зафіксовано, як суддя просить поліцейського не складати протокол та обіцяє йому "усі гроші".

Знову у ВРП вдали, що нічого не було. В ухвалі про відкриття жодного слова про спробу судді підкупити поліцейського, хоча це перше, на що мали б звернути увагу у ВРП. Там не лише заплющили очі, але й почали тягнути з розглядом справи.

До речі! У ВРП не лише самі ігнорують такі факти, але й покривають тих суддів, які роблять так само.

Для прикладу, у лютому 2021 року у Харкові поліція затримала п'яного водія на Tesla. Він теж намагався відкупитись. Поліцейський відмовлявся та попереджав про відповідальність, але водій таки засунув 5 тисяч гривень йому у кишеню.

Не 150 тисяч, але теж значна сума. У цій ситуації патрульні спрацювали на відмінно:

не лише відмовились від хабаря;

але й викликали слідчо-оперативну групу, яка все зафіксувала та зареєструвала кримінальне провадження.

Протокол за п'яне водіння надійшов до судді Ленінського суду Харкова Валентина Гомади. Він доволі швидко розглянув справу, визнав Рубена Каспарянца винним та звільнив його від покарання.

Замість великого штрафу та позбавлення прав керування суддя передав власника Tesla на поруки харківській організації партії промисловців і підприємців.

Водночас суддя врахував позитивну характеристику водія і зовсім не згадав про спробу підкупити поліцейських. Дуже схоже, що суддя виявився не таким принциповим як патрульний.



ВРП "відмазує" суддів / Фото "Радіо Свободи"

Ми подали скаргу на ці, м'яко кажучи, сумнівні дії судді. Вона потрапила до члена ВРП Віктора Матвійчука. Однак він вирішив, що Гомада зробив все правильно і дисциплінарна палата одноголосно відмовилась бодай відкрити справу щодо нього. За це голосували Швецова, Говоруха та Іванова.

Це лише мізерна частинка того, що відбувається насправді. На моє переконання так буде доти, поки судді знатимуть, що їх прикриють у ВРП, а члени ВРП знатимуть, що взагалі жодної відповідальності не несуть.

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Тому щоб викорінити ці явища, потрібно насамперед зайнятись радою правосуддя. Відповідальність повинні понести Шелест, Матвійчук, Краснощокова та усі інші, хто свідомо покривав негідників у мантії.

Ці процеси уже тривають. Етична рада 9 лютого повідомила, що розпочинає перевірку чинних членів ВРП. Я дуже хочу побачити, як вони пояснюватимуть авторитетним міжнародним експертам свою сліпоту та відверте підігравання недоброчесним.

До речі! Закликаю усіх, кому відома інформація про незаконні дії членів ВРП, повідомляти Етичну раду за спеціальною формою, яка є у них на сайті.

Вірю, що разом ми нарешті зможемо очистити раду правосуддя від недоброчесних та покласти край суддівській безкарності.