Вище суверенного рейтингу України: S&P підвищив кредитний рейтинг "Метінвесту" до рівня "B+"

Міжнародне рейтингове агентство S&Global Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг "Метінвесту" з рівня "B" до рівня "B+". Це на один щабель вище суверенного рейтингу України, прогноз – стабільний.

Відповідно до прес-релізу компанії в п'ятницю, агентство також підвищило рейтинг незабезпечених облігацій групи з рівня "B" до "B+". При цьому пояснюють, що в своєму звіті рейтингове агентство зазначило, що підвищення рейтингу обумовлене позитивним ефектом від операційних поліпшень, а також значним скороченням боргових зобов'язань групи.

"Рейтинг "Метінвесту" на один щабель вище суверенного рейтингу України, що обумовлено здатністю групи генерувати експортну виручку у твердій валюті і незначним борговим навантаженням у найближчі роки", - констатується в прес-релізі.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков висловив задоволення такою позитивною оцінкою діяльності компанії.

Ми пишаємося тим, що отримали підвищення кредитного рейтингу групи. Ця незалежна оцінка від міжнародного рейтингового агентства підтверджує наші результати щодо поліпшення операційної діяльності, зниження боргу, реалізації програми капітальних інвестицій, а також посилення вертикальної інтеграції,

– сказав топ-менеджер пресслужбі.

Як повідомлялося, "Метінвест" продовжує покращувати якість свого боргового портфеля, скориставшись сильними фінансовими показниками і стійкою ситуацією з ліквідністю. При цьому в квітні 2021 року міжнародне рейтингове агентство Fitch змінило свій прогноз з кредитного рейтингу "Метінвесту" з "негативного" на "стабільний", підтвердивши рейтинг на рівні "BВ-". У свою чергу тоді S&P і Moody's залишили кредитний рейтинг групи незмінним на рівні "B" і "B2" відповідно з прогнозом "стабільний".

"Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, що управляє кожною ланкою у виробничому ланцюжку створення вартості – від видобутку залізорудної сировини до виробництва готової металопродукції. До структури групи входять видобувні і металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а також мережа продаж з охопленням всіх ключових світових ринків.

"Метінвест" – найбільший гірничо-металургійний холдинг України. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) і "Смарт-холдинг" (23,75%), які спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".