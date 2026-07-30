Батьки дітей, постраждалих від удару по Вишневому, скаржаться на умови в таборі на Закарпатті

Батьки дітей із Вишневого, яких після російського удару 6 липня відправили на оздоровлення до державного табору "Артек" на Закарпатті, підписують колективне звернення з вимогою перевірити умови перебування. Вони заявляють про антисанітарію, поганий стан приміщень, нестачу санвузлів та неналежне ставлення персоналу.

Про це повідомили у спільноті "Діти Вишневого" та батьки дітей у соцмережах.

Що писали батьки про табір, куди відправили дітей з Вишневого?

Після російської атаки на Вишневе, коли ракета влучила у склади боєприпасів серед житлової забудови, було пошкоджено близько 300 будинків, а 90 із них не підлягають відновленню. Для підтримки дітей, які постраждали внаслідок трагедії, держава організувала оздоровлення 110 дітей у таборі "Артек" на Закарпатті.

Поїздку організували за підтримки Міністерства соціальної політики, Державної служби у справах дітей, Київської обласної державної адміністрації та міської влади Вишневого. Повідомлялося, що діти отримають збалансоване п'ятиразове харчування, психологічну допомогу, братимуть участь у спортивних і творчих заходах.

Втім, уже через кілька днів після початку зміни батьки почали повідомляти про численні проблеми.

Місцева жителька Ніка Хорунжа оприлюднила фотографії з табору, на яких, за її словами, видно волосся у тарілці з макаронами, пошкоджені меблі, брудні рушники та давно не ремонтовані санвузли.

За словами жінки, у таборі перебувала її 17-річна сестра разом із друзями, однак через умови проживання дітей довелося забрати достроково.

У табір діти 21-го заїхали, 25-го вже поїхали. Бо просто кожен день дзвонили плакали,

– розповіла Ніка у коментарі виданню "Хмарочос".

Умови у таборі "Артек" на Закарпатті / Фото з фейсбук-сторінки Ніки Хорунжи

Батьки також діляться свідченнями у телеграм-групі "Батьки Артек". Вони стверджують, що у кімнатах та санвузлах є пліснява й грибок, на 12 ліжок передбачено лише дві тумбочки, бракує душових і туалетів, а туалетний папір часто відсутній.

Крім побутових умов, батьки скаржаться й на організацію відпочинку. За їхніми словами, підліткам не дозволяють самостійно пересуватися територією, передбачено тривалу "тиху годину", а відбій настає вже о 21:30. Також діти розповідали, що на них кричать, а в таборі немає бібліотеки чи настільних ігор.

"Знайшли собі заняття пограти в мафію, то на них насварились, що карткові ігри заборонені", — йдеться у повідомленні батьків.

Скарги батьків на умови табору "Артек" на Закарпатті / Скриншоти з чату "Батьки Артек"

У зв'язку зі скаргами батьки розмістили у холі ліцею №2 у Вишневому колективне звернення, яке вже підписують мешканці громади.

Вони закликають компетентні органи перевірити умови проживання дітей, санітарний стан табору, достатність санвузлів і засобів гігієни, організацію дозвілля, а також дотримання працівниками педагогічної етики.

Якщо завдяки нашому зверненню будуть усунуті недоліки, виграють не лише наші діти. Особливо це стосується соціально незахищених дітей, які найчастіше там відпочивають, тобто дітей із прифронтових територій, багатодітних сімей тощо, яким часто просто немає кому допомогти відстояти їхні права,

– наголосили у спільноті "Діти Вишневого".



Батьки вже збирають підписи, щоб змінити умови перебування дітей у таборі на Закарпатті / Фото з телеграм-групи "Батьки Артек"

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області. Під ударом опинилося місто Вишневе, де зафіксували значні детонації. Унаслідок обстрілу загинуло 9 людей, щонайменше 30 – постраждали.