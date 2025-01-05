У США помер віслюк Перрі, який став прототипом героя з мультфільму "Шрек"

У США помер віслюк Перрі, який став прототипом Віслюка з мультфільму "Шрек". Тварина прожила 30 років.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Barron Park Donkey Project. Тварину приспали через нестерпний біль у ногах, оскільки ламініт прогресував дуже швидко, зазначили працівники зоопарку.

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Що відомо про смерть віслюка Перрі

У США 2 січня помер віслюк Перрі, який послужив прототипом для героя Віслюка з мультфільму "Шрек".

Перрі прожив 30 років, а з 1997 року мешкав у зоопарку Barron Park Donkeys. У 1999 році аніматори компанії Pacific Data Images спостерігали за ним, щоб точно передати його образ у мультфільмі.

Тварина тривалий час страждала від ламініту – запального процесу у м'яких тканинах між копитною кісткою та копитним рогом. Через сильний біль було прийнято рішення приспати віслюка.

Ми будемо сумувати за тобою, Перрі. Ти був особливим, ми ніколи тебе не забудемо,

– написали на сторінці Barron Park Donkey.

Працівниця парку Дженні Кіратлі розповіла для видання Polo Alto Online зазначила, що через хворобу віслюк не міг стояти на одній з ніг.

У США помер віслюк Перрі / Фото з соціальних мереж

"Протягом місяця він просто стояв на трьох ногах, а четверту тримав піднятою, що додавало додаткову вагу на правий бік", – додала вона.

Співробітники застосовували різні методи лікування, щоб зменшити біль тварини, зокрема голковколювання, гарячий масаж і лазерну світлотерапію. Однак стан віслюка не покращився.

Він явно відчував сильний біль, приймав багато знеболювальних. Помічники цілий день спостерігали за ним і сподівалися, що це мине,

– сказала Кіратлі.

Віслюк Перрі / Фото з соціальних мереж

Перрі став прототипом віслюка, що розмовляє з мультфільму "Шрек", який вийшов у 2001 році. В оригінальній версії персонажа озвучив американський комедійний актор Едді Мерфі, а сам герой став одним із найвідоміших образів мультфільму.