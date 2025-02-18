Це була ініціатива дітей, – у школі Києва про скандальну сценку з побиттям військового ТЦК

14 грудня у столичній школі №309 відбулася шкільна вистава, яка містила сценку з побиттям військового ТЦК. Відео, яке поширили у мережі, викликало суспільний резонанс. У навчальному закладі провели службове розслідування і повідомили його деталі.

Одним із перших про інцидент у школі розповів речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. Випадок прокоментувала директорка навчального закладу Ольга Тимошенко, передає 24 Канал.

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Імпровізація від дітей, яку не проконтролювали

Директорка вибачилася перед військовими і усіма людьми, кого образила ця ситуація. Вона розповіла, що у школі провели службове розслідування, під час якого було встановлено, що:

сценка з побиттям військового – імпровізація від дітей, яка не була частиною сценарію заходу;

педагогічний контроль за виступами під час заходу виявився недостатнім;

учні, які створили сценку, не усвідомлювали глибинних наслідків такого вчинку, вважаючи це жартом без негативного контексту.

Ольга Тимошенко також дала коментар для "Київ24". Жінка повідомила, що попередньо передивлялась цей виступ і такої кінцівки там не було. Діти ж сказали, що це була саме їхня ініціатива.

Директорка припускає, що педагог-організатор знала про такий варіант закінчення, оскільки школярі репетирували декілька варіантів завершення вистави. Втім, Тимошенко додає, що її особисто не попереджали, що такий варіант виступу відбувся. Наразі відомо, що педагог-організатор написала заяву на звільнення

За словами директорки, буде вжито ще багато заходів і розмов із дітьми. Зокрема до учнів завітають представники ТЦК.

Нагадаємо, що на інцидент зі шкільною виставою відреагував міністр освіти Оксен Лісовий.