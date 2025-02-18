Це була ініціатива дітей, – у школі Києва про скандальну сценку з побиттям військового ТЦК
- У школі Києва відбулася вистава з сценкою побиття військового, що викликала суспільний резонанс.
- У навчальному закладі сказали, що це була імпровізація дітей, яку не проконтролювали.
- Директорка вибачилася перед військовими.
- У закладі було проведене службове розслідування, педагог-організатор подала заяву на звільнення.
14 грудня у столичній школі №309 відбулася шкільна вистава, яка містила сценку з побиттям військового ТЦК. Відео, яке поширили у мережі, викликало суспільний резонанс. У навчальному закладі провели службове розслідування і повідомили його деталі.
Одним із перших про інцидент у школі розповів речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. Випадок прокоментувала директорка навчального закладу Ольга Тимошенко, передає 24 Канал.
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Імпровізація від дітей, яку не проконтролювали
Директорка вибачилася перед військовими і усіма людьми, кого образила ця ситуація. Вона розповіла, що у школі провели службове розслідування, під час якого було встановлено, що:
- сценка з побиттям військового – імпровізація від дітей, яка не була частиною сценарію заходу;
- педагогічний контроль за виступами під час заходу виявився недостатнім;
- учні, які створили сценку, не усвідомлювали глибинних наслідків такого вчинку, вважаючи це жартом без негативного контексту.
Ольга Тимошенко також дала коментар для "Київ24". Жінка повідомила, що попередньо передивлялась цей виступ і такої кінцівки там не було. Діти ж сказали, що це була саме їхня ініціатива.
Директорка припускає, що педагог-організатор знала про такий варіант закінчення, оскільки школярі репетирували декілька варіантів завершення вистави. Втім, Тимошенко додає, що її особисто не попереджали, що такий варіант виступу відбувся. Наразі відомо, що педагог-організатор написала заяву на звільнення
За словами директорки, буде вжито ще багато заходів і розмов із дітьми. Зокрема до учнів завітають представники ТЦК.
Нагадаємо, що на інцидент зі шкільною виставою відреагував міністр освіти Оксен Лісовий.