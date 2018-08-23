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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Виставка військової техніки у Києві: чим українські військові долають ворога

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У четвер, 23 серпня, у Києві на Михайлівській площі відкрили виставку сучасного озброєння та військової техніки.

Про сучасне озброєння України тут легко дізнатись зі стендів, які розташовані біля кожного експонату.

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Один з експонатів – модернізований бойовий танк Т-64. Це розробка спеціально для того, щоб даний танк рухався по асфальту, він може стріляти на відстань до 10 тисяч метрів. Подібні танки для захисту нині використовує українська армія на Донбасі. У арсеналі української армії маємо таких більше 700.

Танк День Незалежності
Бойовий танк Т-64

Безпілотник Raybird-3 може здолати аж 2,5 тисячі кілометрів, а заряду вистачає на 15 годин. Подібні дрони від гвинтика до пропелера збирають в Україні.


Безпілотник Raybird-3

Для тих, у кого є додаткові питання, на виставці працюють військові інструктори. А відкривав виставку президент, за його словами, Україна майже повністю відмовилась від російських комплектуючих та переходить на стандарти НАТО.

Зусилля оборонної промисловості зараз концентрується на розробку високотехнологічного сучасного озброєння, яке повністю відповідає світовим стандартам,
–запевнив Порошенко.

Виставка на Михайлівській площі працюватиме  до 24 серпня, вхід – вільний.

Автор: Єгор Скоріна
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Києва Зброя
Джерело: 24 канал
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