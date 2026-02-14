Зеленський виступає у Мюнхені: головні заяви президента з промови на конференції
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 лютого, виступив із низкою заяв на панельній дискусії "Довготривала підтримка України" на Мюнхенській конференції з безпеки, насамперед стосовно війни.
Окремо президент розповів про масштаби російських обстрілів та наслідки ударів. Ключові заяви українського президента під час промови та головні теми з його виступу, – розповідає 24 Канал.
Що заявив Зеленський у Мюнхені?
За словами президента, Путін більше радиться з царем Петром та імператрицею Єкатєріною щодо територіальних здобутків, ніж з будь-якою живою людиною щодо реального життя.
Путін може вважати себе царем, але він раб цієї війни,
Володимир Зеленський закликав європейських лідерів об'єднатися перед потенційною загрозою для континенту з боку Росії.
"Немає жодної країни Європи, яка змогла би захиститися, покладаючись лише на власні технології та кошти", – додав він.
Президент повідомив, що кожного місяця Росія мобілізує близько 40 тисяч людей. За його словами, задля просувань ворог втрачає велику кількість особового складу.
"Лише у грудні наші Сили оборони ліквідували 35 тисяч окупантів – убитими та важкопораненими. Є чітка ціна, яку Росія платить за кожен кілометр окупованої землі. На Донеччині ціна за 1 кілометр – 156 солдатів", – наголосив Володимир Зеленський.
Український президент розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зокрема, стосовно його заяв зі звинуваченнями у бік ЄС та Києва та скептичного ставлення до можливої загрози Росії для Європи.
"Орбан повинен перестати думати, як відрощувати собі живіт. Він повинен думати як нарощувати армію", – сказав Володимир Зеленський під час виступу.
Він додав, що завдяки українцям захищеними залишаються незалежна Польща, вільні Балтійські держави, а також можуть бути суверенними Молдова і Румунія без диктатури.
Володимир Зеленський наголосив, що коли іранський режим вперше надавав Росії безпілотники типу "Шахед", вони були простими і їх можна було легко знешкодити, проте наразі цю зброю модернізували, що ускладнило їхню ліквідацію.
Однак тепер вони інші. Вони мають реактивні двигуни. Вони можуть літати на різних висотах. Вони можуть керуватися оператором у реальному часі і використовувати Starlink для досягнення своїх цілей. Вони навіть можуть перевозити та розгортати інші безпілотники FPV,
Він додав, що Україна не має спільного кордону з Іраном, і ніколи не мала конфлікту інтересів з іранським режимом. Але іранські дрони, які вони продали Росії, вбивають людей і руйнують українську інфраструктуру.
За словами президента, в січні Росія запустила по Україні 6 тисяч ударних дронів, більшість з них – "Шахеди", а також понад 150 ракет різних типів і понад 5 тисяч керованих авіаційних бомб. Він додав, що немає жодної електростанції в Україні, яку б не пошкодили російські удари.
"Але ми досі виробляємо електроенергію, завдяки нашим людям. І зберегли нашу систему завдяки фізичному захисту наших об'єктів, завдяки всім, хто допомагає нам із ППО", – наголосив він.
Він додав, що кожної ночі українці стикаються з не менше ніж сотнею "Шахедів", іноді 400 – 500, збиваючи 90% із них.
Президент заявив, що одна з найгірших речей, яку може почути лідер, це доповідь від командувача Повітряних сил, що підрозділи ППО пусті, бо ці підрозділи використали свої ракети для зупинки російських ударів.
Поповнення не було, а розвідка каже, що новий масований удар може бути за 1 – 2 дні. Іноді нам вдається завезти нові ракети прямо перед ударами, іноді – буквально в останній момент,
Він подякував Німеччині, Норвегії та Нідерландам за їхнє лідерство у Європі, яке стосується передачі систем ППО Україні.
Володимир Зеленський подякував партнерам за підтримку незалежності України, окремо він відзначив Німеччину та високопосадовців НАТО і ЄС.
"Якщо ви європейський лідер і ви зустрічаєтеся із Марком Рютте, то ви точно почуєте слово PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), і не лише один раз. Він починає та закінчує будь-яку розмову із закликом підтримати PURL", – сказав він.
За його словами, ця програма існує завдяки Європі, і Європа платить за здатність зупиняти балістичні удари.
Володимир Зеленський перед дискусією у межах візиту до Мюнхена зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
