"Лікарі забороняють ходити": Кім розповів про травму ноги

Голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму доведеться через травму скасувати робочі поїздки на найближчі 2 – 3 тижні.

Посадовець розповів, що лікарі заборонили йому ходити й планували накласти гіпс. Проте Кім домовився з медиками, аби йому зробили лише пов'язку.

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Отримав спортивну травму

Віталій Кім заявив, що отримав спортивну травму. Лікарі констатували у нього надрив м'яза.

Спорт – це життя. Правда бувають нюанси. Травмував ногу (надрив м'яза). Відбрехався від гіпсу, але ходити забороняють. На роботу все одно піду, але доведеться скасувати поїздки по області та купу заходів на найближчі 2 – 3 тижні,

– пише голова Миколаївської ОВА.



Лікарі заборонили Кіму ходити / Фото з інстаграму Віталія Кіма

У коментарях під постом фоловери бажають Віталію Кіму якнайшвидшого одужання та жартують, що чиновник має гарні ноги:

"Одужуйте якнайшвидше!"

"Чоловіки, як діти, навіть такі сильні та мужні. Скорішого виздоровлення!!! Сильного вам ангела-охоронця!"

"Дуже гарні ноги".

З особистого життя Віталія Кіма