"Лікарі забороняють ходити": Кім розповів про травму ноги
Джерело:Віталій Кім
Голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму доведеться через травму скасувати робочі поїздки на найближчі 2 – 3 тижні.
Посадовець розповів, що лікарі заборонили йому ходити й планували накласти гіпс. Проте Кім домовився з медиками, аби йому зробили лише пов'язку.
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Отримав спортивну травму
Віталій Кім заявив, що отримав спортивну травму. Лікарі констатували у нього надрив м'яза.
Спорт – це життя. Правда бувають нюанси. Травмував ногу (надрив м'яза). Відбрехався від гіпсу, але ходити забороняють. На роботу все одно піду, але доведеться скасувати поїздки по області та купу заходів на найближчі 2 – 3 тижні,
– пише голова Миколаївської ОВА.
Лікарі заборонили Кіму ходити / Фото з інстаграму Віталія Кіма
У коментарях під постом фоловери бажають Віталію Кіму якнайшвидшого одужання та жартують, що чиновник має гарні ноги:
- "Одужуйте якнайшвидше!"
- "Чоловіки, як діти, навіть такі сильні та мужні. Скорішого виздоровлення!!! Сильного вам ангела-охоронця!"
- "Дуже гарні ноги".
З особистого життя Віталія Кіма
- З початком повномасштабного вторгнення голова Миколаївської ОВА став своєрідним символом опору. Віталій Кім активно почав вести свій Telegram-канал, у якому надавав оперативну інформацію не лише по своєму регіону, а й в цілому розповідав про ситуацію на Півдні України. Досить швидко він став улюбленцем у соцмережах, тому українці почали активно цікавитися особистим життям губернатора.
- Після звільнення Херсона до Миколаєва повернулися дружина Віталія Кіма Юлія та його син Руслан. Вони разом виховують ще 2 дочок, проте невідомо, чи повернулися вони у рідне місто.
- Нещодавно Кім познайомив своїх читачів із новим членом родини – котиком Марчело. Рудого мейн-куна голові ОВА привезли з Одеси. У соцмережах його засипали компліментами та побажали, аби він приніс перемогу.
- Сімейні фото Віталій Кім публікує досить рідко, проте на різдвяні свята зробив виняток. Він поділився світлиною, на якій разом з дружиною та сином позують у патріотичному вбранні.