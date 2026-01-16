За дорученням Кличка у "Київтеплоенерго" виділили 50 мільйонів гривень премії для працівників

У "Київтеплоенерго" на премії для працівників виділили 50 мільйонів гривень. Це відбулося за дорученням Віталія Кличка.

Новину мер Києва повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал. Раніше цієї зими Київрада виділяла теплопідприємству 350 мільйонів на поповнення обігових коштів.

Зауважте Київ спрямовує додаткові 3 мільярди гривень на допомогу війську, – Кличко

КП "Київтеплоенерго" вже виділило 50 мільйонів гривень на преміювання працівників за моїм дорученням,

– наголосив Кличко.

Крім того, виплатити додаткову грошову винагороду мають керівні компанії, "Київводоканал", "Київавтодор", а також Київська служба порятунку.

Деталі від Кличка

Мер Києва повідомив, що доручив столичним підприємствам, які ліквідовують надзвичайну ситуацію у Києві, виплатити своїм фахівцям додаткову грошову винагороду. Мовиться про людей, які працюють вдень та вночі, аби кияни змогли отримати всі необхідні для життя послуги. Кличко додав, що мовиться, зокрема, про: