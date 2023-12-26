Віталій Кличко: Громада Києва передала 241-й бригаді 20 нових вантажних автомобілів

Мер Києва Віталій Кличко передав 241 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ 20 вантажівок, які були закуплені на кошти бюджету Києва.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні передали бійцям 241 окремої бригади ТРО 20 нових повнопривідних вантажних автомобілів MAN (4х4), які військові закупили за кошти громади столиці. Ця бригада сформована в Києві, її батальйони воюють на гарячих напрямках фронту. Сьогодні ці вкрай необхідні нашим захисникам машини вирушать до бійців на фронт", – повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва також зазначив, що загальна допомога громади Києва 241 бригаді сягнула вже 245 мільйонів гривень.

"Громада Києва продовжує допомагати нашим захисникам. За запитами 241 бригади, столиця виділила з бюджету від початку широкомасштабного вторгнення 245 мільйонів гривень на її оснащення. Із них – 168 мільйонів – цього року. З цих коштів 93 мільйони військові спрямували саме на придбання 20-ти повнопривідних вантажних автомобілі MAN", – наголосив Кличко.

Він також зазначив, що Київ допомагає всім військовим підрозділам, сформованим в Києві.

"Нагадаю, минулого тижня військові 112 бригади ТРО міста Києва відправили на передову 1500 FPV-дронів та 200 квадрокоптерів Mavic 3 і Mavic 3T, які закупили за кошти, що виділила столиця", – повідомив мер

Раніше повідомлялося, що брати Клички придбали і передали 100 FPV-дронів бійцям 47 бригади, яка захищає Авдіївку. Таку ж партію безпілотників Віталій та Володимир Клички відправили 53 бригаді, яка також захищає Авдіївку.

Також повідомлялося, що Київ у 2023 році виділив на підтримку захисників понад 7 мільярдів гривен. Це 10% бюджету столиці.