Кличко отримав "заохочувальний погляд" від Залужного і похвалився у мережі

Міський голова Києва Віталій Кличко отримав "заохочувальний погляд" головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного.

Відповідне фото Кличко оприлюднив у своїх соцмережах.

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На фото – Кличко усміхається з рамкою у руці. У рамці видніється фото Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і підпис: "Заохочувальний погляд командира (начальника)".

Приємне заохочення в День Збройних сил України. Наші військові – найкращі і найстійкіші! Допомагаємо, підтримуємо, віримо в ЗСУ,

– підписав Кличко фото.



Кличко отримав "заохочувальний погляд" від Залужного / Фото Віталія Кличка

Зауважимо, що 6 грудня в Україні відзначають День ЗСУ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав із цим важливим святом. Він заявив, що вірить в нашу перемогу.

Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим Головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу,

– заявив Залужний.

У такий спосіб Головнокомандувач ЗСУ привітав із Днем Збройних Сил України. Він побажав швидкого відновлення пораненим воїнам, а всім, хто в строю, – сил і стійкості, натхнення і радості та переможного миру.