Віталій Кличко передав прикордонникам 35 мікроавтобусів Volkswagen

Мер Києва Віталій Кличко передав Держприкордонслужбі 35 мікроавтобусів для посилення захисту кордонів України.

Про це повідомляє сайт КМДА.

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"Війна, з якою росія вдерлася в Україну, триває вже 5 місяців. Українці героїчно б‘ються за незалежність та волю, за свою державність. Столична влада, як може, допомагає українським захисникам. Ми передаємо продукти харчування, засоби гігієни, автомобілі, найнеобхідніше спорядження, зокрема, бронежилети. Сьогодні ми передаємо Державній прикордонній службі України 35 мікроавтобусів Volkswagen T5, які залучили і отримали від наших партнерів. Ці багатофункціональні автомобілі будуть використовуватися при патрулюванні державного кордону і посилять технічну оснащеність прикордонників", – сказав Кличко.

Він уточнив, що автівками планують укомплектувати підрозділи, які зазнали втрат, захищаючи Україну від агресії російських варварів. Ці мікроавтобуси будуть використовувати для доставки військово-технічного спорядження до місць несення служби прикордонниками. Крім того, на їх базі планується створити мобільні тепловізійні комплекси та спеціальні апаратні зв’язку.

Віталій Кличко передав мікроавтобуси ДПСУ / Фото фейсбук Віталія Кличка

Раніше повідомлялося, що загалом Кличко передав українським військовим від міста Києва 15 тисяч бронежилетів та 5 тисяч кевларових шоломів. Зокрема, прикордонникам було передано 1700 бронежилетів. Також столиця забезпечувала бійців Держприкордонслужби сухими пайками.

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