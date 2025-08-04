Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади велику партію дронів двом бригадам Нацгвардії України.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, розповідає 24 Канал.

Зауважте Три військові підрозділи отримали 2350 дронів від столичної громади, – Кличко

Передав від громади Києва на найгарячіші напрямки фронту чергову партію необхідної допомоги. Ще 2300 БпЛА різних типів отримали бійці Нацгвардії України. Зокрема, військовим 25-ї Київської бригади імені князя Аскольда НГУ вирушили ще 1100 FPV-дронів (нічні, денні та цифрові). До бійців 27-ї Печерської бригади НГУ поїхали 1200 БпЛА,

– мовиться у повідомленні.

Кличко передав допомогу воїнам від громади / Фото з телеграм-каналу Віталія Кличка

Деталі від Кличка

Мер столиці зазначив, що від початку року київська громада вже не вперше надсилає допомогу цим бригадам.

"У червні бійці 25-ї отримали від столиці 700 таких безпілотників (разом із сьогоднішніми це 1800). Від початку року з міського бюджету 25-й бригаді на оснащення Київ виділив 90 мільйонів гривень. Також у червні ми відправляли 27-й бригаді 1000 FPV-дронів (разом із сьогоднішніми – 2200). На запит 27-ї цього року столиця спрямувала на її оснащення 105 мільйона гривень", – зазначив Кличко.

Він також нагадав, що цього року на підтримку захисників Київ спрямував уже 6 мільярдів гривень. І наголосив, що столиця продовжить допомагати військовим і за кошти громади, і в якості благодійної допомоги.

"Загалом за перших пів року від громади бійцям різних бригад Київ відправив уже понад 33 000 БпЛА різних типів. Передавали й автомобілі, зокрема броньовані та всюдиходи, вкрай необхідні системи РЕБ (понад 200), системи зв'язку", – перелічив Кличко.