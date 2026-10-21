Нових скляних зупинок місто не встановлює, фото з мережі – єдина вціліла на Лук'янівці, – Кличко

Віталій Кличко повідомив, що у Києві не встановлюють жодних нових скляних зупинок. За словами мера, всі спекуляції у мережі стосуються єдиного вцілілого раніше комплексу. Він розташований у районі станції метро "Лук'янівська".

Кличко спростував чутки про начебто встановлення у Києві скляних зупинок громадського транспорту. Як пояснив мер, фото, яке поширюється у мережі, стосується єдиного комплексу у районі станції метро "Лук'янівська". Він дивом вцілів після того, як російські окупанти обстріляли столицю.

Деталі від Кличка про скляний павільйон

Мер Києва офіційно повідомив, що упродовж 2026 року не відбулося жодної закупівлі та встановлення скляних зупинок. Усі спекуляції стосуються комплексу, який пережив ворожий обстріл.

Я хочу вас офіційно повідомити, що в цьому році жодної закупівлі і встановлення скляних зупинок не було. Єдина скляна зупинка, біля якої багато спекуляцій, дивом не була розбита під обстрілами, які відбувались на Лук'янівці,

– розповів Кличко.

Зупинка у районі станції метро "Лук'янівська", яка пережила обстріл / Фото, надане 24 Каналу

Кличко додав, що спершу зупинку зняли – у межах благоустрою столиці, а згодом повернули на законне місце. Тим часом жодних скляних зупинок наразі місто не встановлює. Раніше чутки про це також спростували у "Київпастрансі".

Там наголосили, що, навпаки, планують розмістити на зупинках наземного громадського транспорту мобільні укриття.