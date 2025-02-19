Віталій Кличко зустрівся з мером Лондона – йшлося про допомогу у відновленні українських міст

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Лондона Садіком Ханом. Під час зустрічі обговорювалися питання самоврядування та повоєнного відновлення України.

Як зазначає 24 Канал, про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

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"Зустрівся в Лондоні з мером столиці Великої Британії Садіком Ханом. Обговорили ситуацію в Києві й Україні. Та подальшу співпрацю наших міст. Також обговорили питання місцевого самоврядування, необхідність втілення реформ в Україні та майбутню допомогу Лондона в повоєнному відновленні Києва й України, – написав Віталій Кличко.

Мер Києва також подякував колезі за допомогу, яку Велика Британія та її столиця надають Україні та Києву зокрема. І наголосив на важливості спільної роботи для стримання російської агресії.

У критичний для нашої держави час важлива спільна позиція, єднання партнерів навколо України. Щоб жертви, завдані руйнування, три роки кривавої боротьби не виявилися марними для українського народу. Щоб встановлення миру в нашій країні не було короткочасною паузою перед подальшою агресією Путіна. І ми зараз повинні говорити про це з усіма партнерами та друзями України, які нам допомагають,

– наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко під час Мюнхенської безпекової конференції провів зустрічі з керівником відомства канцлера Німеччини, міністром Вольфгангом Шмідтом, з міністром фінансів Німеччини Йоргом Кукісом, міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, спецпредставником президента Франції з питань допомоги та реконструкції України П'єром Ельброном, міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже та іншими європейськими політиками.

Також повідомлялося, що мер Києва зустрічався з мером Варшави Рафалом Тшасковськи та мером Мюнхена Дітером Райтером. Обговорювали питання подальшої співпраці та допомоги Україні.