Йому було лише 25: на війні загинув Віталій Малюшевський

Україна втратила ще одного захисника. Під час викоання бойового завданння загинув Віталій Малюшевський.

Український військовий народився у селищі Залізці, що на Тернопільщині. Про це повідомили в Залозецькій селищній раді.

Дивіться також До війни працював у Київському метро: на Ізюмщині загинув військовий Андрій Ігнатенко

Що відомо про загиблого захисника?

Віталій Малюшевський народився 29 вересня 2000 року. Проживав український військовий в Тернопільській області.

Захиснику було лише 25 років. Серце Віталія Малюшевського зупинилося 20 квітня 2026 року в районі Піщаного Харківської області.

Український військовий загинув під час виконання бойового завдання. Голова Залозецької ради написав, що Віталій Малюшевський завжди був взірцем мужності, відданості та честі для своїх побратимів.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Віталія Малюшевського. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

Юрій Тимошенко, молодший сержант з Харківщини, загинув 27 квітня під час штурмових дій ворога. Він став до лав ЗСУ ще 2022 року.

На війні загинув Василь Жук, який раніше вважався зниклим безвісти. Український військовий був мешканцем Нововолинська, народився у 1982 році та загинув у Курській області Росії.

На Харківщині загинув 42-річний захисник Сергій Ганжа, який повернувся з-за кордону, щоб боронити Україну. Сергій Ганжа загинув 1 травня 2026 року під час виконання бойового завдання.

На Сумщині попрощалися з поліцейським Михайлом Шовкоплясом, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Український захисник служив у поліції понад 17 років.