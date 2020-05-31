Сьогодні, до Дня міста, відбувається онлайн-презентація "Нової стратегії Києва". Як заявив голова столичного осередку "Батьківщини" Віталій Нестор, стратегія була розроблена політичною командою партії разом з найкращими експертами у сфері розвитку міст.

Віталій Нестор запросив усіх зацікавлених до обговорення та спільної роботи над стратегією, яка доступна на сайті kyiv2040.com. Це не просто нова стратегія для Києва. Це нова філософія управління містом,

– зазначив потенційний кандидат в мери від ВО "Батьківщина". Переглянути презентацію "Нової стратегії Києва" можна онлайн.