У Києві затримали чоловіка нібито "за мітинги" проти відставки Федорова, однак він був у СЗЧ

У Києві 7 серпня затримали адміністратора телеграм–каналу, де, ймовірно, координували акції протесту проти відставки Михайла Федорова. Правоохоронці заявляють, що чоловіка зупинили за порушення ПДР і згодом з'ясували, що він перебуває у СЗЧ.

Про це повідомили в "РБК-Україна".

Що відомо про ситуацію?

У мережі поширилася інформація про нібито затримання у Києві чоловіка через участь у протестах проти відставки Михайла Федорова. Водночас в правоохоронних органах стверджують, що причина була іншою.

За їхніми даними, 7 серпня поліція зупинила чоловіка через порушення правил дорожнього руху. Він їхав мотоциклом тротуарною доріжкою біля одного з торговельних центрів.

Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що чоловік перебуває у СЗЧ. Після цього він погодився самостійно прибути до одного з підрозділів Військової служби правопорядку.

Правоохоронці також заперечують застосування сили під час затримання. За словами джерел, поліцейські не вилучали у чоловіка телефон чи інші особисті речі.

Водночас монітори раніше повідомляли, що поліція затримала Віталія Камку – адміністратора телеграм-чату "Протест", у якому було близько 770 учасників. Чат, ймовірно, використовували для координації акцій проти відставки Михайла Федорова.

Після затримання там з'явилося повідомлення про нібито рішення "служити державі в ЗСУ", яке згодом видалили. Сам Камка заявив, що цього повідомлення нібито не писав і чат не видаляв.

Інші новини про протести проти відставки Федорова

15 липня стало відомо про відставку міністра оборони України Михайла Федорова. Багато українців не підтримали цього рішення, тож вранці 16 липня у Києві та багатьох містах почалися мирні мітинги.

Організатори акцій заявляють, що скандують проти постійних перестановок в уряді та "заміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців".