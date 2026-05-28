Чи накриє Україну сильний вітер: синоптикиня дала відповідь і назвала причину негоди

В Україні найближчими днями утримається здебільшого вітряна погода через вплив області низького атмосферного тиску та антициклону над Європою водночас.

Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, яке вийде незабаром.

Яка причина сильного вітру?

Представниця Укргідрометцетру розповіла, що на північний схід від країни розташоване поле зниженого атмосферного тиску, тоді як над Західною та Центральною Європою утримується антициклон із підвищеним тиском.

За її словами, нині погодні умови в Україні формуються під впливом двох баричних систем. Через перебування країни між вищезгаданими утвореннями спостерігається значний перепад тиску, який спричиняє посилення вітру.

Загалом повітряні потоки надходять із північно-західного напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, проте у денні години в більшості областей невдовзі очікуються пориви, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Тому, звичайно, поки що на це зважаємо та прислухаємося до попереджень,

– наголосила Наталія Птуха.

Про що попереджали синоптики?

Нагадаємо, зовсім нещодавно синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що найближчими днями Україну накриє масштабне і тривале похолодання, температура повітря по всій країні може знизитися на 10 – 15 градусів.

До речі, згідно з поточними розрахунками Українського гідрометеорологічного центру, температурні показники впродовж наступного місяця, тобто у червні, будуть дещо вищими за звичну для нас кліматичну норму.