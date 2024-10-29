На Вінниччині стався витік аміаку: чи є загроза для місцевих жителів

Біля села Ставки на Вінниччині 29 жовтня сталася аварія з витоком аміаку. Проте рятувальникам вдалося швидко локалізували небезпеку.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Наразі небезпеки для місцевих немає.

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Зазначається, що на Вінниччині поблизу села Ставки Піщанської громади рятувальники ліквідували наслідки витоку безводного аміаку з автоцистерни.

Що таке аміак Це газ із різким запахом, що широко використовується в промисловості, наприклад, для виробництва добрив. Він небезпечний для людини, бо у великих концентраціях подразнює дихальні шляхи, очі та шкіру, а вдихання може призвести до отруєння. При витоках аміаку на відкритих ділянках потрібно триматися подалі від місця аварії та уникати вдихання його парів.

Інцидент стався близько 9 ранку, коли через несправність запірного вентиля відбувся витік небезпечної речовини.

Надзвичайники швидко відреагували, розпилюючи водні струмені для локалізації аміачної хмари, та провели перекачування аміаку в порожню ємність.

Зараз ситуація контрольована і не становить загрози життю чи здоров’ю мешканців.