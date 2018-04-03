Витік даних з Facebook: Цукерберг розповів важливу деталь

Щоб владнати проблеми з несанкціонованим витоком особистих даних користувачів компанії Facebook знадобиться кілька років.

Про це сповістив керівник Facebook Марк Цукерберг, повідомляє "Німецька хвиля".

Він додав, що одна з проблем Facebook полягала в "ідеалізмі".

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"Зосередившись на позитивних аспектах соцмережі як інструменту, що поєднує людей, творці Facebook не витратили достатньо часу, не продумали деякі слабкі сторони використання інструментів", – сказав засновник соцмережі.

Він додав, що вирішення проблеми займе кілька років.

Я хотів би розв'язати ці проблеми за три чи шість місяців, та реальність полягає в тому, що вирішення цих питань потребуватиме тривалішого періоду часу,

– сказав Цукерберг.