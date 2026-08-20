Віткофф може вже цього тижня приїхати до Києва, – член Республіканської партії

Україну готується відвідати американська делегація. Спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Стів Віткофф може приїхати до Києва.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, уточнивши, що ймовірніше Віткофф прибуде в період, коли Україна відзначатиме День Незалежності України.

Місія Стівена Віткоффа: від Києва до Москви

Член Республіканської партії наголосив, що було б дуже доречно, аби Віткофф на власні очі побачив те, що він навряд чи міг собі уявити. Пінкус має на увазі геноцид, який вчиняє Росія на українській землі.

Віткофф може вже цього тижня приїхати до Києва, ймовірність дуже висока. Я не хочу сказати, що от, побувавши там, він скаже: "Все, Боже мій, який жах!" і розвернеться як Лора Лумер на 180 градусів. Цього не буде. Але дуже важливо інше. Він побачить те, що переконає його: Україну перемогти неможливо, її не можна зігнути,

– озвучив Пінкус.

Ймовірно, як продовжив Пінкус, Віткоффу в межах його поїздки до України, покажуть не лише руйнування, спричинені Росією, а й те, над чим зараз працюють українські фахівці й що сьогодні потребують й США. Мовиться про нові технології.

Нехай він теж, крім генералів, які чудово знають, що відбувається в Україні та які досягнення вона має, донесе це до вух Трампа. Хай на передову його звозять. Пам'ятаєте Штайнмаєра, президента Німеччини, який дуже симпатизував Путіну, але після того, як побував у Києві, його ніби підмінили. Багато хто, відвідавши столицю і побачивши все на власні очі, змінює своє уявлення про те, що відбувається,

– констатував Пінкус.

Найближчими днями, як прогнозує член Республіканської партії, Віткофф приїде до Києва (вперше), а потім знову відвідає Москву. Він переконаний, що вже тієї розмови, яка раніше була у нього з Путіним, бути не може.

Я ось нещодавно був у Вашингтоні, поставив запитання, чому терплять цього Віткоффа? Ну скільки можна з ним возитися? Звертався до Конгресу, казав, що він же ним не призначений, не затверджений. Виявляється, що готується повістка, запрошення буде для всіх. Усі рано чи пізно звітуватимуть у Конгресі про те, що зробили для Америки. Тому що всі втрати України – це втрати Америки, ми відповідаємо за це і морально, і матеріально,

– наголосив Пінкус.

А ось цим посередникам (зокрема Віткоффу), які, на його погляд, не мають поняття, що таке дипломатія і захист національних інтересів США (а Україна сьогодні, як зауважив Пінкус, це і робить – захищає зокрема американські інтереси), доведеться відповідати й в Конгресі цього очікують.

Повна версія інтерв'ю з Борисом Пінкусом: дивіться відео