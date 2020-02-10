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      Віцепрезидентка Єврокомісії заявила, що Путін за один день може повернути Крим Україні

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      Єврокомісарка Юрова заявила, що на місці Путіна повернула б Україні Крим за один день / kafkadesk.org

      Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова розповіла, що хотіла б на день помінятися місцями з Володимиром Путіним. Очоливши Кремль, як стверджує сама Юрова, вона б повернула Україні Крим.

      Таку ідею віцепрезидентка Єврокомісії розповіла у бліц-інтерв'ю Альянсу лібералів та демократів Європи.

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      Відповідаючи на питання про те, з яким політиком вона б хотіла помінятися на один день, Вера Юрова заявила, що хотіла б вирушити до Москви, де б зайняла місце Володимира Путіна.

      Якщо б я мала всього один день, то повернула б Крим назад до України,
      – заявила віцепрезидентка Єврокомісії.

      Крім того, у короткому бліц-інтерв'ю Юрова розповіла, що найкращий початок дня для неї – це перечитування газети. А найбільше політикиня не любить слово "ненависть". 

      Бліц-інтерв'ю з Верою Юровою: дивіться відео

      Хто така Вера Юрова?Вера Юрова – чеська політикиня і юристка. Раніше була міністеркою регіонального розвитку в чеському уряді. З 2019 року є заступницею президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

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      10 лютого
      17261
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Єврокомісія Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Володимир Путін
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