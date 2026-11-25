Лукашенко не виключив можливість виведення з Білорусі російських ракет, які можуть нести ядерні боєголовки. За його словами, такий крок можливий, якщо це буде необхідно задля миру.

Про це самопроголошений президент Білорусі сказав під час інтерв'ю для Le Point.

Які подробиці?

Йдеться про озброєння з потенційною ядерною здатністю, яке розміщене на території країни. Олександр Лукашенко пов'язав можливий перегляд перебування цих комплексів із необхідністю досягнення домовленостей щодо безпеки.

Питання присутності російського стратегічного та тактичного озброєння в Білорусі залишається одним із ключових факторів напруженості у східноєвропейському регіоні.

Ймовірне повернення цих ракет до Росії може стати предметом ширших міжнародних переговорів.

Що відомо про інші заяви Лукашенка?

Самопроголошений президент заявив, що під контролем України нібито залишилося лише 9 – 11% території Донбасу. За його словами, якщо бойові дії триватимуть, російська армія зможе дійти до адміністративних кордонів регіону, однак це коштуватиме багатьох життів.

Також Лукашенко закликав не вважати Володимира Путіна агресором, попри те, що саме Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Він визнав факт вторгнення, але заявив, що президент Франції Еммануель Макрон нібито також міг би розпочати війну.