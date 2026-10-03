"Білоруськалій" став головним спонсором вивезення українських дітей: Латушко звернувся до Сибіги

Історія з вивезенням українських дітей до Білорусі має не лише політичний, а й фінансовий бік. До цього процесу була залучена велика державна компанія.

Латушко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу заявив, що "Білоруськалій" відігравав ключову роль у фінансуванні вивезення українських дітей. Він також розповів, що йдеться про табір "Діброва" у Солігорському районі, який перебуває на балансі підприємства.

Яку роль відігравав "Білоруськалій"?

За словами Латушка, "Білоруськалій" разом із так званою "союзною державою" фінансував вивезення українських дітей до Білорусі.

Табір "Діброва" розташований у Солігорському районі та перебуває на балансі "Білоруськалію". Транспорт для перевезення дітей також надавав футбольний клуб "Шахтар", який належить підприємству.

Окремо Латушко розповів, що відбувалося з українськими дітьми вже після їхнього прибуття до Білорусі.

В таборі дітей піддавали пропаганді. Зокрема, їм говорили, що України не існує. Дітей могли залучати до занять зі зброєю та навчали її використовувати.

Повне інтерв'ю Латушка: дивитись відео

Санкційні ігри навколо "Білоруськалію"

Латушко стверджує, що тема вивезення українських дітей також знайшла відображення в санкційній політиці Європейського Союзу. Євросоюз додав до відповідного санкційного рішення формулювання про відповідальність "Білоруськалію" за вивезення українських дітей.

Сам Латушко заявив, що розповідав про цю історію представникам Литви та США. Він також звертався до міністра закордонних справ України Андрія Сибіги на тлі можливого лобіювання скасування санкцій проти "Білоруськалію".

Для Латушка це принципове питання, оскільки санкції проти білоруського підприємства, за його словами, пов'язані не лише з репресіями всередині Білорусі чи підтримкою Росії, а й із історією вивезення українських дітей.