Поліція затримала мешканців Дніпра, які за гроші вивозили військових за кордон

Поліція затримала угруповання, учасники якого вивозили військовослужбовців з місць проходження служби та переправляли їх через кордон. Вартість такої “послуги” сягала 16 тисяч доларів.

Про затримання повідомила Національна поліція України в телеграм-каналі.

Що відомо про операцію із затримання?

Групу викрили на Дніпропетровщині. Організатором був 26-річний дніпрянин. Як спільників він залучив декількох мешканців області. Вони "допомагали" чоловікам залишити місця проходження служби.

Перед самовільним залишенням служби військові контактували з організатором, який визначав місце збору. Звідти їх доправляли до обраних пунктів. Вартість "послуги" становила від 12 до 16 тисяч доларів, а переправлення за кордон коштувало до 40 тисяч. Щонайменше п’ятеро осіб встигли скористатися схемою.

Угрупування незаконно вивозило військових за кордон / фото поліції

Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші, понад два десятки мобільних телефонів, банківські картки, автомобілі, списки та фотокартки військовослужбовців. Усім підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Які ще операції провела поліція України?