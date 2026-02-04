Поліція затримала мешканців Дніпра, які за гроші вивозили військових за кордон
- Поліція затримала угруповання, яке переправляло військовослужбовців через кордон за вартість до 16 тисяч доларів.
- Під час обшуків вилучено гроші, мобільні телефони, банківські картки, автомобілі, а також списки та фотокартки військовослужбовців.
Поліція затримала угруповання, учасники якого вивозили військовослужбовців з місць проходження служби та переправляли їх через кордон. Вартість такої “послуги” сягала 16 тисяч доларів.
Про затримання повідомила Національна поліція України в телеграм-каналі.
Що відомо про операцію із затримання?
Групу викрили на Дніпропетровщині. Організатором був 26-річний дніпрянин. Як спільників він залучив декількох мешканців області. Вони "допомагали" чоловікам залишити місця проходження служби.
Перед самовільним залишенням служби військові контактували з організатором, який визначав місце збору. Звідти їх доправляли до обраних пунктів. Вартість "послуги" становила від 12 до 16 тисяч доларів, а переправлення за кордон коштувало до 40 тисяч. Щонайменше п’ятеро осіб встигли скористатися схемою.
Угрупування незаконно вивозило військових за кордон / фото поліції
Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші, понад два десятки мобільних телефонів, банківські картки, автомобілі, списки та фотокартки військовослужбовців. Усім підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
