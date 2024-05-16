З 18 травня 2024 року інспектори Державної прикордонної служби України перевірятимуть наявність військово-облікового документу на пунктах пропуску у окремих категорій громадян. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Обов'язкові документи на пункті пропуску

Наразі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу. Їх треба пред'являти за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Такий обов’язок передбачений змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які наберуть чинності цієї суботи,

– говорить Демченко.

Кого торкнуться зміни

В ДПСУ подали перелік чоловіків, які будуть зобов'язані надати військово-обліковий документ для перевірки.

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

інші категорії осіб, визначені ст.23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах Правил перетинання державного кордону громадянами України. До таких відносяться:

особи з інвалідністю;

ті, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Порядок виїзду цієї категорії осіб залишається незмінним.

Важливо. Прикордонники також рекомендують при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ.

Зміни до правил мобілізації