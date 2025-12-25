Черги на кордонах та новий пік: у ДПСУ окреслили ситуацію на кордоні на Різдво
- На Різдво, 25 грудня, черг на пунктах пропуску в Україні немає, найбільше перетинів фіксують на кордоні з Польщею.
- Найближчий пік пасажиропотоку очікується у перші дні січня 2026 року, особливо – близько 10 січня.
На Різдво, 25 грудня, черг на пунктах пропуску в Україні немає. Найбільше перетинів фіксують на кордоні з Польщею, а пік очікують у перші дні січня 2026 року.
Про це в етері телемарафону 25 грудня повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає 24 Канал.
Дивіться також 25 грудня та 1 січня чи 26-го та 2-го: коли на кордоні буде найбільше черг
Яка ситуація на кордоні на Різдво?
Як розповів Демченко, з 20 грудня переважає пасажиропотік на в'їзд в Україну, але загалом він зменшився. У ДПСУ запевнили, що наразі черг немає на усіх пунктах пропуску.
Найбільш завантаженим є кордон з Польщею. За даними ДПСУ, там показники становлять половину всього пасажиропотоку. У пік саме там можуть бути найбільші черги.
Протягом сьогоднішнього дня (25 грудня – 24 Канал) пасажиропотік матиме тенденцію до суттєвого зменшення. Поступово він почне зростати вже відзавтра, на вихідні, і триматиметься високим протягом усього новорічно-різдвяного періоду,
– додав Демченко.
Найбільший ажіотаж на кордоні очікують у перші дні січня, коли люди повертатимуться в Україну. У ДПСУ прогнозують, що особливо активним пасажиропотік буде близько 10 січня, як і щороку.
Яку ситуацію прогнозували в ДПСУ?
Раніше Демченко зазначав, що впродовж новорічно-різдвяних свят черги на кордонах будуть значними. За його словами, щодня кордон перетинатимуть понад 100 тисяч людей.
До речі, 20 грудня на українсько-польському кордоні утворились затори. Наприклад, на пункті пропуску Ягодин у заторах стояли десятки автобусів, а на Краківці – 160 автомобілів.
Люди були змушені добу чекати на проходження кордону.