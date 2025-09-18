В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим діють обмеження щодо виїзду за кордон.

Чи зміняться правила перетину кордону та що варто знати – повідомляє 24 Канал.

Що варто знати про виїзд за кордон у жовтні?

Змін у правилах виїзду українських чоловіків з України у жовтні 2025 року не очікується. Перетин кордону військовозобов’язаними призовного віку, як і раніше, обмежено.

Однак з 28 серпня, згідно зі змінами до правил перетину кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабміну №1030, чоловікам віком від 18 до 22 років включно дозволено виїжджати за межі країни навіть під час дії воєнного стану.

Зауважимо, що для виїзду за кордон їм необхідно мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Однак у Держприкордонслужбі звертають увагу на те, що відповідна норма не поширюється на осіб, які обіймають посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Вони можуть виїхати лише у зв'язку зі службовим відрядженням.

Щодо чоловіків віком від 23 до 60 років, то вони можуть виїхати за кордон за наявності законних підстав та відповідних документів. До таких підстав належать бронювання на період мобілізації, виключення з військового обліку за станом здоров’я, відрядження, навчання, сімейні обставини, супровід осіб, які потребують догляду тощо.

Варто зауважити, що у виїзді можуть відмовити у разі відсутності військово-облікового документа та документів, які підтверджують право на виїзд (довідки про інвалідність, про відстрочку від призову, свідоцтва про народження дітей тощо), у випадку виявлення невідповідностей у документах або інформації в реєстрі про подання особи в розшук до Нацполіції.

Окрім цього, усім громадянам України варто знати, що з 12 жовтня змінюються правила перетину кордонів Європейського Союзу. Запроваджується система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES).

У Департаменті консульської служби МЗС України пояснюють, що йдеться про автоматизовану базу даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, зокрема України.

Замість паспортних штампів вводиться цифрова реєстрація перетину кордону. Збиратимуться такі дані:

фото обличчя;

відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);

інформація із закордонного паспорта;

дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.

У зв'язку з цим всім пасажирам транспортних засобів доведеться виходити для проходження біометрії. Ця система стосуватиметься поїздок до 90 днів протягом 180 днів.

Таке рішення пояснюють необхідністю ефективного контролю дотримання правил перебування у країнах ЄС, запобіганню використанню підроблених документів та підвищення безпеки в Шенгенській зоні.

