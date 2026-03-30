Без Росії не обійшлося: якої болючої втрати зазнали США на Близькому Сході

Країни Перської затоки підписують контракти з Україною, а Володимир Зеленський здійснив успішний візит на Близький Схід. При цьому війна США з Іраном триває, а американські військові зазнали дуже прикрої втрати.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що нашим дипломатам важливо розвивати стосунки з партнерами. Особливо важливо, щоб у відповідь вони зменшили свою співпрацю з Росією.

Якої серйозної втрати зазнали США?

Відомо, що Об'єднані Арабські Емірати були своєрідним хабом для Росії у тому, що стосується постачання дорогих речей, автомобілів, брендового одягу. Також через ОАЕ могли проходити товари подвійного призначення. Зрозуміло, що в один момент зупинити все це не вдасться, але потрібно хоча б зменшувати ці кількості.

Україна може апелювати до того, що у нашому регіоні є зло у вигляді Росії, а у їхньому – у вигляді Ірану. Вони між собою союзники, допомагають один одному. Росія сприяє іранським ударам по об'єктах на Близькому Сході, надає їм розвіддані, показує, як обходити ППО,

– сказав Іван Ступак.

Ба більше, Іранці почали виснажувати ППО країн Перської затоки. Вони відправляють ракети, які під час вибуху розпадаються на декілька частин, але всередині пусті. Це кластерний боєприпас, але без бойової частини.

Такі ракети летять, залишають яскравий слід у небі, але коли за ними відправляють перехоплювачі, то стає зрозуміло, що немає чого перехоплювати. Тому системи протиповітряної оборони за мільйони доларів використовують даремно.

І друге – це дійсно неприємний момент для американців. Днями на аеродромі у Саудівській Аравії вони втратили літак дальньої розвідки внаслідок удару балістичною ракетою по летовищу. Тут точно не обійшлося без допомоги Росії,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Мовиться про великий літак AWACS. Всього в американців їх є 16. Ще один важливий нюанс полягає в тому, що він стояв не на паркувальному майданчику, а на рульовій доріжці. Тобто про нього хтось розповів іранцям.

"Його не могли просто так побачити, вирахувати, а чітко знали, куди саме бити. Тому без Росії точно не обійшлося", – підсумував Іван Ступак.

