Генерал армії відреагував на відправку військових та експертів з України до Ірану

США та країни Близького Сходу звертаються до України щодо допомоги у протидії іранським "Шахедам". Наша держава вже надала технології, консультації та сприяння.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж озвучив 24 Каналу думку, що Київ може консультувати та сприяти технологічно. Однак військові спеціалісти повинні виконувати завдання саме в Україні.

До теми Є що запропонувати: яку допомогу країнам Близького Сходу може надати Україна та що за це отримає

"Я за те, щоб технології, спільне виробництво могли використовуватися для захисту й тих країн, які нам допомагають. Але свої контингенти, безпілотники треба використати на нашій території. Тому що ми забезпечуємо життя людей, і пріоритет на фронті", – підкреслив він.

За словами генерала армії, сили повинні були на українській території, тому що щодня тривають російські удари, гинуть українці. В Україні повинен бути кожен військовий, який вміє збивати дрони. Зокрема, в системах інших моделей дій. Наприклад, антидронів, авіації, антиракетних систем.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може надати партнерам дрони-перехоплювачі в обмін на ракети до ППО Patriot. За його словами, наша держава отримала запити від партнерів щодо передачі досвіду протидії "Шахедам", але водночас Україна сама потребує допомоги союзників. Також український лідер відповів, коли українці прибудуть на Близький Схід. Перша група українських експертів вирушає 9 березня.

Чи зможе Росія допомагати Ірану?

Микола Маломуж припустив, що Росія не буде ризикувати передавати "Шахеди" Ірану. З одного боку, вони потрібні окупантам на фронті. З іншого боку, це буде пряма конфронтація з коаліцією на чолі з США.

Тому малоймовірно, що буде щось поставлено. Можливо, якісь окремі цільові одиниці або якісь системи. Це може бути дуже таємно. Але якщо системно для того, щоб вони виснажували систему ППО, то США та Росія тут не в рівних умовах,

– вважає екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Штати разом із союзниками мають не тільки ракети для збиття безпілотників, ракет. Це ціла комплексна система РЕБ, зенітно-ракетних моделей дії, багатоцільових ударів по дронах і так далі.

Дрони-перехоплювачі – це тільки один з елементів захисту від тих же "Шахедів". Основні заходи – це комплексні зенітно-ракетні, радіотехнічні, ракетні комплекси. Сьогодні вони діють на цьому напрямку.

Війна на Близькому Сході: останні новини